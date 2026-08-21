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台國防預算首度破兆 美媒：向華府、北京釋出訊號

中央社／ 華盛頓20日專電

行政院會通過116年度中央政府總預算，其中，整體國防預算達新台幣1兆1225億元，首度破兆，超過GDP 3%。美媒指出，這向華府表明，台灣正在投資自我防衛並準備好採購更多美製武器，同時向北京發出警告。

行政院會於台北時間20日通過「116年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，8月底前將送立法院審議。在國防經費方面，國防部主管部分共編列6919億元，加計已編列及預計編列的特別預算2182億元、非營業特種基金607億元，以及參酌北大西洋公約組織標準，納列退輔會退除役官兵退休給付及海巡署支出後，國防預算整體規模達1兆1225億元。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，根據官方資料，這將使台灣國防支出占2025年國內生產毛額（GDP）的比例由今年的3.23%提升至約3.93%。

在美國總統川普（Donald Trump）持續推動台灣和其他倚賴美國嚇阻中國的區域夥伴增加軍費之際，報導指出，台灣這項新的國防預算案向美方發出訊號：台灣正在投資自我防衛，且已經準備好採購更多美製武器。

同時，報導分析，這項預算案也在提醒北京，台灣政府對於強化島內防禦能力的決心。中國將台灣視為其領土的一部分，必要時將以武力奪取；而台灣的目標則是讓入侵代價高昂，使中國不敢輕舉妄動。

報導指出，台灣政府接下來面臨的挑戰包括，若要採購美製武器，必須獲得華府批准，而川普目前仍未批准價值140億美元的對台軍售案，他還曾稱對台軍售是和中國談判很好的籌碼。

另一方面，台灣立法院的攻防也是一大挑戰。報導寫道，由在野黨控制的立法院已多次拖延並刪減台灣總統賴清德所提出的國防預算需求，立法院甚至上週才通過2026年的中央政府總預算案。

此外，中國國家主席習近平預計9月訪問華府，川習兩人後續也可能有其他的會晤，報導指出，這無疑加大川普所面臨的壓力，使其可能暫緩對台軍售，以拉攏習近平。

中國對台軍事威脅不斷之際，賴總統上任後重申推動國防改革，落實全社會防衛韌性，並優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標，以提升台灣自我防衛能力。

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