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美發布售我F-16C/D Block70戰機 至今日已整整7年
我國向美採購的F-16C/D Block70戰機，首批2架預計將在近期返國。旅美的台海安全研究中心主任梅復興提醒，此案正式發布公告至今（20）日已整整7年。
梅復興今透過臉書貼文，出示美國安全合作局於2019年8月20日發布公告的部分內容，披露售台所需66架F-16C/D Block70戰機。貼文喻示裝備獲得期程長。
此案蔡英文政府2018年下旬開始評估，2018年間曾由聯合晚報獨家先行披露，但當時未獲空軍官方證實。一直到2019年蔡政府才正式以「鳳翔專案」為名發布採購案。蔡政府執政前，國安團隊原主張對美爭取採購F-35B戰機，但在昔日稱為蒙特瑞會談的台美國安對話中，傳遭美方拒絕。因此轉向F-16C/D Block70戰機。
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