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立院協商「無人載具條例」全案保留 國防部嘆惋惜：將加強溝通

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院協商無人載具條例草案，因朝野無共識宣告全案保留。國防部表示惋惜，將持續與立委、各界溝通此條例的急迫性。聯合報系資料照
立法院協商無人載具條例草案，因朝野無共識宣告全案保留。國防部表示惋惜，將持續與立委、各界溝通此條例的急迫性。聯合報系資料照

立法院今天協商無人載具條例草案，因朝野無共識宣告全案保留。國防部表示惋惜，將持續與立委、各界溝通此條例的急迫性。國防部並強調，無人載具將採「1年1籌購」方式分批取得，每年隨技術迭代更新來訂定最新規格，確保國軍擁有最新科技無人載具。

立法院經濟、外交及國防、財政委員會今天協商行政院、藍白黨團及個別立委提出的14個版本無人載具條例草案，由於朝野立委無法達成結論，民眾黨召委洪毓祥宣告全案保留，後續依相關規定處理。

戰規司建軍處長翁予恒在國防部例行記者會表示，對於無人載具條例全案保留「感到惋惜」，但會持續利用各種時機與立委、大眾溝通，使其了解無人載具的目標是要提升國防戰力；因此，立法目的、預算籌編方式、執行重點、獲裝期程，均與其他條例不同，將就無人載具條例的急迫性持續與各界溝通。

由於外界擔憂無人機的技術迭代更新迅速，大量採購可能造成囤積、落伍。翁予恒強調，國防部版無人載具條例所要籌購的濱海監偵型，濱海攻擊型無人機以及自殺無人艇，都會依照迭代更新頻次採「一年一籌購」方式進行，也就是每年訂定最新的基本規格，依迭代更新速度籌獲無人載具，不會一次性購買、而是分批取得，讓國軍擁有最新科技的無人載具。

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