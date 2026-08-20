運載火箭測試墜毀 中科院：固態火箭發射低軌衛星…無其他用途

中科院屏東九鵬基地昨天執行衛星運載火箭測試時發生意外墜毀事故，中科院衛星運載計畫主持人賴祐炫今天說明，這項科學研究案，目標是將低軌衛星送上軌道，並無其他用途。目前已暫停發射驗證，將分析遙測資料後重新改正。

國家中山科學研究院昨天清晨在屏東九鵬基地執行首次衛星運載火箭測試，但飛行過程疑似軌道異常，依原訂應變計畫啟動自毀機制，控制墜落點在計畫安全管制範圍。中科院指出，無人員或財產傷損，後續將依遙測資訊重新修正相關設計。

賴祐炫在國防部例行記者會說明，此次為首次執行運載火箭測試，將針對昨天獲得的遙測資料，進行分析與校正，在未確認相關系統參數已完成改進前，將暫停發射驗證。

賴祐炫指出，中科院從昨天起已指派專人分別向屏東縣政府、牡丹、滿洲鄉公所及鄉代會，說明測試安全管制及風險管控作為，並聽取地方意見確保任務安全。

面對媒體詢問，賴祐炫表示，這項計劃是中科院的科學研究案，是由中科院的固態燃料火箭的基礎來發展。太空中心推動的是「液體火箭」，中科院是發展「固體火箭」，兩者的技術並不重疊。

對於外界質疑運載火箭技術可能用於軍事用途，賴祐炫強調，中科院此項計畫的目標，就是將低軌衛星送上軌道，沒有其他用途。