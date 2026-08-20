九三軍人節活動 101點燈、3543間門市推敬軍優惠

九三軍人節將至，國防部今天表示，今年軍人節將辦理表揚大會、敬軍職棒主題賽、台北101點燈及免費登景觀台、小小兵體驗與聯名商品等系列活動；已有199家企業、逾3543間門市加入敬軍優惠，拉近軍民距離。

國防部下午舉行「慶祝民國115年軍人節暨全民國防教育日」記者會，政戰局文宣心戰處長王宜弘少將說明，今年援例策辦一系列軍人節活動，包括軍人節暨全民國防教育日表揚大會、敬軍職棒主題賽、2026台北童樂會、「小小兵」及「九三愛93」等公益活動、台北101敬軍點燈、推出「形象聯名商品」、「網路合作活動」與「企業敬軍」等，透過各類公益與敬軍活動，拉近國軍與民眾的距離。

王宜弘表示，「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」將於9月2日在國防部博愛營區舉行，表揚國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻（個人、團體）獎、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等6大類、179個獎項。

敬軍職棒主題賽部分，王宜弘指出，持續與中華職棒聯盟合作，在6個球團共襄盛舉、大力支持下，自8月16日起至9月2日止，共計辦理7場敬軍賽事，除提供官兵優惠票價，8月22日高雄澄清湖球場及9月2日桃園青埔球場賽事，也邀請國軍官兵代表領唱國歌及戰技操演。

另外，國防部今年重返101水舞廣場辦理「小小兵活動」，活動從8月29日上午11時至下午5時，設置互動體驗攤位、軍武模型車展示，以及模型飛機搭乘、乖乖巨型扭蛋機與軍服體驗等活動，促進軍民互動，讓民眾親身感受國軍專業風采與親民形象，歡迎大小朋友一起來與官兵共度軍人節。

王宜弘表示，台北101也將於9月3日舉行「敬軍點燈」儀式，並於9月平、假日期間（採預約制），開放官兵憑軍人身分證，攜帶2位眷屬免費登上89樓景觀台，歡迎國軍官兵多加利用，休假期間共享親子時光；而「九三愛93」公益活動邁入第5年，將持續關懷罕病孩童，以國軍官兵堅定守護民眾的信念，陪伴這些小勇士面對屬於他們的戰場。

王宜弘指出，國防部也與國內知名品牌攜手合作，推出「挺Taiwan國防守護包乖乖」、「國防枝仔冰」及「感謝國軍致敬款小泡芙」等3款敬軍聯名商品。

特約商店方面，福利總處長邱華源上校表示，自8月起國防部與各大知名連鎖企業攜手合作，截至目前已有199家企業、逾3543間門市加入敬軍行列提供官兵專屬優惠。

邱華源強調，會要求合作廠商配合個資保護原則，僅要求官兵出示福利證或軍證即可享有優惠，若有廠商要求填寫詳細個人資料，也會要求官兵謹慎查明避免官兵個資外洩。