13%官兵領不到？賴總統宣布第三類戰鬥加給 國防部解釋

賴清德總統宣布國軍新增「第三類戰鬥部隊加給」，各旅級以下提供作戰持續力的單位，每一名官兵每個月可支領4000元加給。國防部今天表示，適用第三類加給的部隊約佔全軍32.2%，經費約35.7億元。還有約13%左右官兵無法領取任何戰鬥部隊加給。

賴總統宣布國軍部隊從7月1日起新增「第三類戰鬥部隊加給」，各旅級以下提供作戰持續力的單位，每一名官兵每個月可支領4000元加給。包括戰傷醫療、化學、工兵、憲兵及關鍵基礎設施守備部隊，都可適用。

國防部資源司財資處長高志雄少將表示，支領第三類戰鬥加給的部隊佔全軍編制數約32.2%，整年度預算大約35.7億元，目前115年由國防預算的人員維持費來支應，不足的部分已辦理編列追加預算。明年所需的經費，將依程序納入預算編列，並將送立法院審議。

高志雄坦言，完全無法領取一至三類戰鬥部隊加給的官兵，例如軍媒、文宣單位等，大約佔全軍編制數13%左右。

針對營旅級以上層級的幕僚恐怕仍無法領到戰鬥加給，高志雄解釋，因為近年來隨著戰爭環境的改變，國軍防衛作戰已經朝向聯合作戰的形態來發展，並以作戰區為作戰層級的單位，結合各專業部隊共同的來執行防衛作戰。

考量旅級是國軍的基本戰術單位，具備獨立作戰的能力，因此以旅級為做支領的界線。因此原來已經支領第一、二類戰鬥部隊加給的連級單位維持不變；在旅級以下提供作戰持續力的部隊，支領第三類型的戰鬥部隊加級。

高志雄舉例，陸軍第八軍團五四工兵群所屬的裝備連、橋樑連、布雷工兵連、戰鬥工兵連目前支領第二類戰鬥部隊加級維持不變。五四工兵群所屬的旅部、營部以及各個營部連，目前沒有支領任何戰鬥部隊加給，就在此時納入為第三類型戰鬥部隊加級的支領對象。