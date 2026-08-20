地方全嚇壞…屏東九鵬基地火箭試射意外 牡丹鄉民怒：勿拿百姓性命當試驗品

中科院屏東九鵬基地昨天發生火箭試射意外，基地人員今天上午到牡丹鄉公所說明事發經過及處理流程，包括牡丹鄉長潘壯志、鄉代會主席洪亞男及各鄉民代表都砲聲隆隆，要求中科院「不要拿百姓性命當試驗品」，並正視地方居民安全疑慮，強化事故通報、災害應變及疏散整備機制。

九鵬基地包括主任馮景明等人上午到鄉公所說明，表示這次發射的火箭為新研發，發射後發現軌道異常便立即啟動自毀機制，將火箭內剩餘燃料燃燒殆盡，避免引發森林大火；爆炸殘骸散落控制在一定範圍內，避免人員傷亡。並強調相關過程及墜落範圍均有掌握，後續會再修正相關設計。

潘壯志表示，這是第一次發生這種事，事發後鄉民們都很驚慌，不知道發生什麼事。地方村長及民意代表的電話全都被打爆，所有人都在狀況外，九鵬基地卻沒有人第一時間就出面通知並說明，顯然基地處理方式有很大問題。

洪亞男表示，基地未於第一時間作出反應，造成鄉民恐慌，漠視鄉民知情權益真的很不應該。中科院應建立即時通報系統，明確訂定縣政府、鄉公所、代表會及村長間的緊急通報窗口與責任分工，確保於重大事故發生時資訊可即時、準確、無延遲傳達。

另中科院也要加強事前預警與事後說明，尤其發生異常事件，應建立定時、透明的對外說明機制。針對飛彈偏航、失控及墜落等可能意外，也要制定警戒及疏散計畫，完善緊急通報、疏散路線、避難場所、居民撤離等，平時也要辦理實地演練，確保事故發生時能迅速且有序應變。

代表們也提出，國防試驗伴隨的風險，不應由地方單獨承擔，因此除了睦鄰基金外，中科院也應提出災害防救及應變準備金，用於地方政府辦理疏散演練、警報通報系統建置與維護、應變設備採購及救援物資整備等資金，若不幸發生意外，也能用於救災補償，避免災害擴大。