第3類戰鬥加給增4千元 藍委稱軍人待遇條例未執行：原本可領3萬

賴清德總統昨天宣布國軍部隊新增「第三類戰鬥部隊加給」，每名官兵每個月可支領四千元加給。國民黨立委徐巧芯今早重申支持，但先前三讀通過的「軍人待遇條例」，給予志願役加給最高三萬元的標準仍有差距，現在政院、總統府把該條例丟到憲法法庭置之不理，導致一部分志願役軍人無法受惠，呼籲依法行政編預算，「4000元加給無法取代3萬元的加給」。

徐巧芯指出，這是修訂是從原始第一類、第二類的戰鬥加給，再增加第三類，可是還有另外一批志願役軍人完全沒有被加到任何軍人加給，因為在本俸外，最平均的其實就是志願役加給，那現在第一類、第二類加完了，又新增第三類，是不是改天還要再新增第四類？

徐巧芯說，待遇能夠提高不管是什麼都支持，但是我們還是要回歸到薪資，還是有一大部分的軍人是完全沒有看到任何加給，「難道他們對國家的貢獻不重要嗎？」所有的義務役現在可以全部拿戰鬥加給，但卻有一批的志願役，沒有戰鬥加給，這種不公平的狀況接到非常多反映，希望代替他們爭取。

徐巧芯也提到，目前已經法定「軍人待遇條例」志願役加給到3萬元，政府應該要依法行政，當初三讀後行政院沒有提出覆議，也沒有不副署，也沒有在釋憲，目前也沒有任何的證據顯示違憲，這個案送到大法官目前是沒有立案，所以三讀通過的法律，在釋憲出來說這個違憲之前，政府就應該要依法行政，按照法律來做。

徐巧芯舉例，當初公務人員退休金調整當初是稱要等釋憲，但在釋憲結果沒有出來之前會先回到80%，「那為什麼做到我們的國軍弟兄，就完全不做這樣的處理呢？」如果立院三讀通過法律，行政院完全不理會透過各式各樣怪招，在剝奪軍人權益那會變成一個獨裁的巨獸，否則兩岸情勢漢光演習日程一直在增加，國軍弟兄非常辛苦不要只用少少4000元加給，想要去取代志願役3萬元的加給。