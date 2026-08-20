質疑0.3公分髮禁是性別刻板 民團籲放寬髮式規範

內政部、國防部近期預告調整兵役體位，引發外界對服兵役「性別不友善」問題的關注。內政部日前也宣布將增設友善寢室、加長浴廁隔板等措施。青年思潮等民間團體今天開記者會，認為不能止於硬體設備，應同步修改髮禁制度。

青年思潮研究員邱奕翔表示，目前新訓規範要求髮長約0.3公分，下單位後也有相關長度限制，在現行制度下，幾乎所有役男都被視為不符合標準，必須接受剃髮。他認為，這種「超短髮」規定，背後預設服役者都是陽剛男性，認為剃短髮並無影響，卻忽略髮型與個人人格及性別氣質表現密切相關。

邱奕翔指出，台灣既然因應戰爭風險要求人民履行義務役，就更應提升服役環境的涵容度，讓髮式規範朝合理、平等方向調整，而非以單一性別氣質作為制度設計基礎。