聽新聞
0:00 / 0:00
質疑0.3公分髮禁是性別刻板 民團籲放寬髮式規範
內政部、國防部近期預告調整兵役體位，引發外界對服兵役「性別不友善」問題的關注。內政部日前也宣布將增設友善寢室、加長浴廁隔板等措施。青年思潮等民間團體今天開記者會，認為不能止於硬體設備，應同步修改髮禁制度。
青年思潮研究員邱奕翔表示，目前新訓規範要求髮長約0.3公分，下單位後也有相關長度限制，在現行制度下，幾乎所有役男都被視為不符合標準，必須接受剃髮。他認為，這種「超短髮」規定，背後預設服役者都是陽剛男性，認為剃短髮並無影響，卻忽略髮型與個人人格及性別氣質表現密切相關。
邱奕翔指出，台灣既然因應戰爭風險要求人民履行義務役，就更應提升服役環境的涵容度，讓髮式規範朝合理、平等方向調整，而非以單一性別氣質作為制度設計基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。