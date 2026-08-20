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國防人士：面對中國襲擾及軍演 台灣應加速無人戰力

中央社／ 台北20日電

國防人士今天表示，無人載具近年已成為各國軍事發展重要課題，從俄烏戰爭、中東衝突都可見無人載具大量運用，呈現低成本、高效益及高消耗特性；面對中國持續增加灰色地帶襲擾及針對性軍演，台灣更須加速建立無人戰力，提升情監偵、目標指向及立即應變能力。

國防人士表示，無人載具可執行情監偵任務，過去敵軍躲在反斜面或隱蔽處可能難以發現，如今透過無人載具可擴大偵蒐距離，甚至提供「即偵即打」的擊殺鏈，讓指揮官更早掌握敵情、及早決策。

國防人士表示，俄烏戰爭近年多次顯示無人載具「以小擊大、以弱擊強」的效果，包括烏克蘭運用無人載具攻擊俄羅斯軍艦、機場，以及持續攻擊俄羅斯煉油廠及生產設施；但另一方面，無人載具也是高度消耗性的戰力，若無法建立穩定且自主的供應能力，長期衝突中反而可能形成自身弱點。

國防人士分析，中國已將無人載具列為國家級戰略產業，在國家力量主導下建立完整產業體系，並成為全球重要的軍用、民用無人機出口國。中國持續投入相關產業，不僅帶來經濟效益，也促進軍事科技與作戰能力提升，相關發展都會反映在對台軍事威脅上。

該人士說，自2022年前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國對台灰色地帶襲擾的頻次及強度持續增加，包括聯合戰備警巡、海上活動、網路攻擊等；此外，中國針對性軍演的想定愈來愈接近實戰、參演兵力增加，演習距離也更接近台灣本島，凸顯「由訓轉演、由演轉戰」的風險。

國防人士強調，台灣發展無人載具不應只是單純追求數量，而是要納入整體作戰組合，運用台灣地理環境及防衛作戰戰術，與既有主戰、輔助兵力及各式武器整合，形成完整戰力。

國防人士舉例，台灣目前已有海馬士多管火箭系統、雄風反艦飛彈等遠距精準打擊武器，但武器必須先「看得到」目標才能發揮效能；無人載具可延伸情監偵距離，提供目標指向及情報，並與既有火力結合，在反登陸防衛作戰中形成多層次、飽和式攻擊。

國防人士認為，無人載具也可部分補足少子化造成的人力限制，但核心仍是提升整體作戰效能；只要無人戰力一天尚未成型，面對當前嚴峻敵情，國軍就一天不能鬆懈。

至於無人載具的籌購策略，國防人士表示，國軍三軍目前均已設置相關訓練機構，陸軍也成立無人機作戰訓練指揮部，將部隊訓練及戰備運用所取得的經驗回饋至規格研訂；國防創新小組（DIO）也持續掌握全球無人機技術及規格。

國防人士說，針對大量籌購的濱海攻擊型無人機，目前規劃採「一年一採購」方式，透過基本規格與加分規格逐年更新，將當年度較高階的技術需求轉為下一年度基本規格，再加入更新技術作為加分項目，讓國軍能逐年取得較新的無人載具，而非一次購足後長期使用。

軍演 國防 對中

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