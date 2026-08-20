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國防人士：2100億特別預算不只買而是建立完整產業鏈

中央社／ 台北20日電

國防人士今天表示，國防部規劃新台幣2100億元國防自主無人載具特別預算，籌購濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇等3類無人載具；特別預算不只是買，而是透過穩定、集中資源投入，使國內廠商願意投資，建立完整產業鏈

國防人士指出，原規劃1兆2500億元保衛國家安全暨強化不對稱戰力特別預算，部分項目未獲完整支持，現行通過的7800億元經費主要用於對美軍購，包含智慧決策、全域偵知、防衛韌性及部分高效打擊能力等戰力建置仍有缺口，尤其無人戰力未能完整籌補，對整體戰力及產業發展影響甚深。

國防人士表示，這次國防部提出的2100億元無人載具特別預算，規劃籌購濱海監偵型無人機1446架、濱海攻擊型無人機20萬8200架，以及自殺無人艇1320艘，目的就是透過無人載具與既有守備、打擊部隊及各式火力整合，建立完整防衛戰力。

該人士說，無人載具具高度消耗性，若完全依賴國外供應，戰時可能因運輸中斷或供應鏈受影響而無法補充。因此，特別預算不只是「買無人機」，更重要的是透過穩定、集中資源投入，促使國內廠商願意投資，建立從機體、通訊、光電、電池到維修等完整產業鏈。

國防人士表示，特別預算經立法程序通過後，預算規模相對穩定、明確，業者能看見未來需求，較有意願投入生產設備及技術研發；若改以年度公務預算編列，資源可能因整體財政配置而調整，業者難以掌握市場規模，也可能降低投資意願。

該人士說，無人載具產業要真正形成國防自主，關鍵不只是組裝能力，還包括光電、通訊等核心酬載技術。部分技術過去仍掌握在特定國家手中，台灣可藉由特別預算挹注國內研發，逐步建立非紅供應鏈，降低對特定來源的依賴。

國防人士分析，無人載具涉及機體、酬載、通訊、光電、電池及維修等多個領域，若能逐步建立國防自主及非紅供應鏈，不僅能提高國軍戰時補充及維修韌性，也可帶動國內產業投資及技術升級，形成國防與經濟發展雙贏。

國防人士強調，相關特別預算仍須受到預算法、公共債務法等規範及立法監督，並不存在不受監督的情況；採特別預算的主要目的，是因應急迫戰力需求，集中資源加速建置。

國防人士表示，無人載具數量及種類並非一成不變，相關規劃會依敵情威脅、科技發展及作戰需求持續調整。由於無人載具已成為高消耗戰力，若無法及早建立國內生產量能，將難以支撐長期軍事運用所需的消耗，因此加速建構國防自主及非紅供應鏈具有急迫性。

國防人士強調，這也是國防部主張由國防部主導無人載具特別條例的原因，依敵情威脅及戰力急迫需求規劃、執行，透過集中資源讓無人載具快速部署於國軍，補足整體防衛戰力缺口。

特別預算 國防 產業鏈

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