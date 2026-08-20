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【即時短評】賴總統加碼戰鬥加給 為何志願役不開心

聯合報／ 本報記者程嘉文
賴總統再度比照去年，利用視導部隊的機會，宣布調薪提升軍人待遇。聯合報系資料照 陳正興
賴總統再度比照去年，利用視導部隊的機會，宣布調薪提升軍人待遇。聯合報系資料照 陳正興

賴總統再度比照去年，利用視導部隊的機會宣布調薪。提升軍人待遇當然值得肯定，然而這波調薪的措施，是否又製造新問題？

現行戰鬥部隊加給僅限連級以下，導致軍官升職反而減薪的怪象，這次算是對症下藥。當然旅級以上人員，可能還是不開心，但是制度總無法皆大歡喜。未來國防部應考慮，將軍中各種特殊專長與職務的加給，分類更為細緻化，向「證照化」前進。

賴總統兩度親放利多，都是為「反制」立院去年修正軍人待遇條例，將志願役加給訂為每月三萬元。堅持不執行法律同時，卻不斷加碼其他項目，顯然不是財力不足，而是「重視國防」、「照顧軍人」的光環，說什麼也不容與在野黨分享。

蔡政府宣布恢復徵兵時表示，主戰部隊仍將以志願役組成，承諾顯然無法維持。因此，前往戰鬥部隊服勤的義務役，確實應給予一定鼓勵，讓他們與其他義務役有所區別。然而同樣在戰鬥部隊中，僅停留大半年的義務役，與長留久用的志願役，也必須維持足夠落差。

然而，政府卻將未來義務役與志願役人員的戰鬥部隊加給一樣高，果然立即在志願役官兵間引發不滿。尤其薪資差距大幅拉近，鼓勵義務役轉服志願役的誘因必然大減。當初希望主戰兵力人員穩定、精銳化，理想愈來愈遙不可及。

對此結果，國防部自然心知肚明，唯一解釋是決策出自「層峰」的政治意志。明年暑假起，義務役真正入伍高峰即將到來，政府一方面試圖沖淡「主戰兵力志願化」跳票，二方面趁機籠絡年輕人與家長，藉撒幣來因應未來的選舉硬仗。至於依法加發志願役加給，自然不在考量之列。

「明明白白一條路，千千萬萬不肯修」，賴政府的字典裡顯然沒有中間路線，只有你死我活。

志願役 賴總統 國防部

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