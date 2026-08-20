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調整軍人薪資及加給 賴總統：代表國家對國軍專業的尊重
賴清德總統昨天宣布，自今年7月起新增「第三類型戰鬥部隊加給」，讓在旅級以下、提供作戰持續力的部隊官兵，每個月增加4000元加給。他今天在臉書發文表示，調整軍人薪資及加給，代表國家對國軍專業的尊重。
賴總統在臉書發文指出，國軍守護國家，國家也要照顧國軍，從今年7月1日起，除了既有的第一、第二類型戰鬥部隊加給外，新增「第三類型戰鬥部隊加給」，讓在旅級以下、提供作戰持續力的部隊官兵，每個月增加4000元加給。
另外，賴清德總統也說，在戰鬥部隊服役的義務役官士兵，也從7月1日起，比照志願役官兵，支領戰鬥部隊加給。
賴總統表示，除了持續調整國軍勤務加給，軍公教人員也從今年7月起調增專業加給及主管職務加給，各2000元；明年1月起，還會再加薪4%。這將是前總統蔡英文執政和他上任後，累計第5次為軍公教加薪。
賴總統說，政府陸續調整薪資、勤務加給及各項待遇，代表國家對國軍專業的尊重，也是強化國防戰力的重要投資；政府會繼續充實國防資源、改善服役環境、提升待遇與福利，讓每一位守護國家的官兵，都能感受到國家的支持與肯定。
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