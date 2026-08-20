退輔會舉辦法會祭榮靈 嚴德發：忠勇榮民永遠值得國人敬佩傳承

退輔會17日舉辦「隨政府來台先烈榮靈安神暨中元普慶盂蘭盆大法會」，主委嚴德發表示，榮民前輩用前半生守護國家、後半生建設台灣，忠勇奉獻的精神，永遠值得國人敬佩與傳承。

退輔會於17日在台北榮家榮靈堂舉辦法會，與宗教團體依循莊嚴儀軌，超薦隨政府來台先烈榮靈。國防部副部長鍾樹明也率員出席。

嚴德發致詞表示，對軍人而言，中元祭典承載著忠義袍澤、追思英靈的精神內涵，國軍長年循例舉辦祭典，向歷代忠勇將士致敬，並祈願官兵平安、國家安定。

嚴德發說，榮民前輩曾參與古寧頭大捷、823砲戰等關鍵戰役，在國家危急之際挺身而出；戰後更投入中部橫貫公路、十大建設及各項重大公共工程，為台灣建設與經濟發展奠定重要基礎。

他說，榮靈堂所供奉的不僅是一座座靈位，更承載著保家衛國的歷史與忠誠奉獻的精神。

嚴德發表示，對軍人而言，中元祭典承載著忠義袍澤、追思英靈的精神內涵，國軍長年循例舉辦祭典，向歷代忠勇將士致敬，並祈願官兵平安、國家安定。