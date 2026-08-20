聽新聞
0:00 / 0:00
屏東縣政府：未查明前暫停試射
中科院昨晨在屏東九鵬基地展開首次衛星運載火箭測試，因飛行軌道異常啟動自毀機制。屏東縣政府要求九鵬基地立刻調查並對外說明，未查明事故原因前暫停試射，並重新檢視發射作業程序，也要修正方向避開部落及聚落，一切以周邊居民安全為最重要前提。
中科院九鵬基地位在屏東縣牡丹鄉旭海村，村內有國家太空中心（TASA）短期科研探空火箭發射場域，第一個國家火箭發射場則將落腳鄰近滿州鄉九棚村。屏東縣近年積極布局太空產業，但中科院首次衛星搭載火箭測試竟因軌道異常啟動自毀，墜落位置距旭海部落僅約一、二公尺，引發安全疑慮。
屏東縣府昨要求九鵬基地立即調查並對外說明，未查明事故原因前暫停試射。
城鄉發展處經洽太空中心了解，火箭發射會有縝密的前置作業，且同步制定撤離、淨空計畫，發射範圍內若有民眾居住，一定會要求淨空。
但立委徐富癸要求中科院進一步說明，試射偏離預定軌跡或其他異常狀況如何即時掌握，有無廣播、細胞廣播簡訊或村里通報系統等通報機制，並提出檢討報告，重新盤點現有安全監控、異常處置及地方通報流程，不足之處盡速改善，盡快建立更完整的應變與資訊傳遞機制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。