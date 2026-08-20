屏東縣政府：未查明前暫停試射

中科院昨晨在屏東九鵬基地展開首次衛星運載火箭測試，因飛行軌道異常啟動自毀機制。屏東縣政府要求九鵬基地立刻調查並對外說明，未查明事故原因前暫停試射，並重新檢視發射作業程序，也要修正方向避開部落及聚落，一切以周邊居民安全為最重要前提。

中科院九鵬基地位在屏東縣牡丹鄉旭海村，村內有國家太空中心（TASA）短期科研探空火箭發射場域，第一個國家火箭發射場則將落腳鄰近滿州鄉九棚村。屏東縣近年積極布局太空產業，但中科院首次衛星搭載火箭測試竟因軌道異常啟動自毀，墜落位置距旭海部落僅約一、二公尺，引發安全疑慮。

屏東縣府昨要求九鵬基地立即調查並對外說明，未查明事故原因前暫停試射。

城鄉發展處經洽太空中心了解，火箭發射會有縝密的前置作業，且同步制定撤離、淨空計畫，發射範圍內若有民眾居住，一定會要求淨空。

但立委徐富癸要求中科院進一步說明，試射偏離預定軌跡或其他異常狀況如何即時掌握，有無廣播、細胞廣播簡訊或村里通報系統等通報機制，並提出檢討報告，重新盤點現有安全監控、異常處置及地方通報流程，不足之處盡速改善，盡快建立更完整的應變與資訊傳遞機制。