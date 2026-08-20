中科院火箭墜落處「離聚落僅2公里」

中科院九鵬基地火箭試射發生軌道偏離墜落山區意外，雖未釀傷亡，仍嚇壞村民。基地所在的旭海村長潘勳鶴說，歷年來九鵬基地演習都有些狀況。牡丹鄉民代表會則發聲明表示，基地進行的火箭測試出現重大安全事故，凸顯軍方安全防護與風險評估存在重大漏洞，若未能給出合理交代與安全承諾，將進行抗爭，誓死捍衛家園。

潘勳鶴說，九鵬基地主任上周就跟他說明將要演習，指將進行推進火藥的測試，測試時聲音會比較大，請他先跟村民告知。發生意外的地點雖然在山區，但距離聚落很近，大概只有一、二公里，附近約有四、五戶人家，真的很危險。

有當地居民看到火箭冒著白煙掉落山頭，嚇壞大喊「失誤、完了」。事發後潘勳鶴監控山頭約半小時，幸未發生火燒山。中科院後來有跟他聯繫，表示火箭偏離軌道後開啟保護自毀裝置，他質疑「自毀是怎麼樣？我們也不知道，只是慶幸沒有墜落在部落」。

「歷年基地演習都會有些狀況，村民的反應都很大。」潘勳鶴說，他也要求中科院發生事情後，第一時間一定要通報並說明，有狀況就要馬上通知，避免以訛傳訛，讓村民自己猜，只會添亂。

牡丹鄉民代表會發出聲明，誓死捍衛家園安全。鄉代會指出，國防安全絕不能建立在犧牲牡丹鄉親生命財產的恐懼上，九鵬基地進行的火箭測試出現重大安全事故，凸顯出軍方安全防護與風險評估存在重大漏洞。

鄉代會要求中科院立即查明真相、公開說明；全面暫停測試、徹底檢討；建立即時通報、保障知情權；同時表達最深切的不滿與嚴厲譴責，若軍方與相關單位未能給予牡丹鄉民合理的交代與安全承諾，將採取最激烈的抗爭行動，誓死捍衛鄉親生命財產安全。