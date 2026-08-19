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【重磅快評】賴清德再喊軍人調薪 出發點是強化國軍？

聯合報／ 主筆室
賴總統19日前往台中清泉崗基地視察國軍234旅。記者游振昇／攝影
賴總統19日前往台中清泉崗基地視察國軍234旅。記者游振昇／攝影

今天聯合報社論再度呼籲須面對國軍編現比低落的危機，強調提升待遇是解決問題的基本條件。很巧的是，下午賴總統再度比照去年，利用視導部隊的機會釋放利多，並且再度向前回溯一個月；七月一日起新增「第三類型戰鬥部隊加給」，讓旅級以下、提供作戰持續力的部隊官兵每月加發新台幣四千元。更重要的是，在戰鬥部隊服役的義務役也同步比照志願役，支領同額的戰鬥部隊加給。

提升軍人待遇當然值得肯定，但兩度刻意讓總統利用視導部隊機會當面放利多，顯然是急於要把榮耀歸於三軍統帥。問題是，這波調薪在解決部分問題之餘，是否又製造了新問題？從這些措施甚至可見，執政團隊考量的最優先因素，仍然並非強化國軍。

現行戰鬥部隊加給制度的一大問題，是僅限於連級部隊，營級以上人員就沒有。導致出現軍官由基層正副連長升任營級以上參謀，頓時薪水減少的怪象，甚至出現部分人員不願晉升的情況，這次將範圍擴大算是相當程度改善。當然旅級「以上」人員可能還是不開心，但凡是畫界線必然有人被排除在外，無法皆大歡喜；更加細緻化各種特殊專長與職務加給的分類，是合理的彌補之道。

然而，賴總統這兩次親自宣布加薪，其實都是為了「反制」立法院去年通過修正軍人待遇條例，將志願役加給訂為每月三萬元。總統接續公布增加軍人待遇，行政院對立法院通過的法律條文卻說什麼也不願執行。這顯然不是政府財力的問題，而是執政團隊堅持「朕不給你，你不能搶」，提升軍人待遇的光環絕不能旁落給在野黨。

蔡政府宣布恢復一年期徵兵時，曾宣示義務役將用於守備部隊，第一線主戰部隊仍將盡量以志願役組成。然隨著主戰單位缺員問題惡化到難以忽視，顯然當初的承諾已註定跳票，必須利用義務役填補戰鬥部隊的空洞。就此而言，這些「志願」前往戰鬥部隊的義務役官兵，確實應獲得比留在二線單位同袍更優惠的待遇。

所以合理的方式應該是，在戰鬥部隊服役的義務役官兵，確實該給予一定的待遇鼓勵，讓他們與其他義務役有所區別。同樣地，在戰鬥部隊中，志願役人員與義務役人員的薪資，也須有一定的區別。

然政府這次卻大方過頭，義務役人員的戰鬥部隊加給與志願役人員一樣高。果然消息傳出後，已在志願役官兵之間引發不滿。尤其現今志願役士兵的來源，很大成分來自義務役（包含四個月軍事訓練役）的轉服；薪資差距大幅拉近，鼓勵義務役轉簽志願役的誘因必然大減，可預見的結果是主戰部隊中義務役人力比例持續上升。當初希望單位人員「長留久用」，藉以實現部隊精銳化，理想愈來愈遙不可及。

如此結果，國防部的承辦官員們絕對不會無法預見，但為何出現如此不合理政策？唯一解釋就是，決定權不在國防部，而在於更上位的「層峰」。民國九十四年次役男將於明年夏天大學畢業，義務役的入伍高峰期即將到來，政府此舉一方面是設法沖淡「主戰兵力志願化」跳票，二方面則是趁機攏絡年輕人與他們的家長，藉以因應今年底與後年初的兩場選舉硬仗。至於志願役的缺員問題能否解決，或者可能因此更加嚴重？顯然不是決策者最優先的考量。

這正是近年執政團隊屢次宣示「挺國防」的最大問題－不能說綠色執政不挺國防，但在國安單位的廟算當中，軍人的福利與感受的優先程度，永遠要讓位於對下一場選舉的影響。

賴清德 國軍 軍人

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