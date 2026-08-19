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賴總統宣布軍人加薪4千 徐巧芯籲志願役加給3萬別再拖

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

賴清德總統今天宣布，自今年7月1日起，凡旅級以下、負責提供作戰持續力的部隊官兵，每人每月可增加4000元加給。國民黨立委徐巧芯表示，戰鬥加給加4000元早該做，志願役加給30000元別再拖，行政院既然真的重視國軍，就請趕快依法編列預算，照顧國軍，不該只做一半。

賴總統表示，經過國防部完整評估，考量作戰需求以及勤務專業特性，從今年7月1日起，除了既有的第一、第二類型戰鬥部隊加給之外，將新增「第三類型戰鬥部隊加給」，讓在旅級以下、提供作戰持續力的部隊，其服役官兵每個月增加4000元的加給。

徐巧芯表示，第三類型戰鬥部隊每月加4,000元，也不能替代「軍人待遇條例」志願役加給提高到3萬元的法案。賴總統今天宣布新增「第三類型戰鬥部隊」，符合資格的官兵，每月戰鬥部隊加給增加4000元。我不會反對提升國軍的待遇與福利，因為現在的戰爭型態早就變了，真正執行戰備任務的，並不只有傳統第一線作戰單位。

徐巧芯指出，無人機、通資電、情監偵等相關部隊，同樣肩負重要戰備任務，甚至在戰時就是重要攻擊目標。過去制度卻因為單位編制、任務分類不同，讓部分實際承擔戰備壓力的官兵，待遇始終存在落差。既然承擔的是戰備責任，就不該因為行政分類不同，待遇差一截，新增第三類型戰鬥部隊、每月增加4000元，就是把過去制度沒有照顧到的官兵補進來。願意承擔更多戰備責任與風險的人，本來就應該獲得相對應的待遇。

徐巧芯強調，「軍人待遇條例」去年已經三讀通過，行政院當初沒有提出覆議，目前更沒有被宣布違憲，當初也沒有搞「不副署」這招，總統都發布了總統令，絕對是合法應執行的法律，然而，志願役軍人加薪至3萬的主軸，行政院至今還不願依法行政、編列預算，也不該繼續拖下去，行政院既然真的重視國軍，就請趕快依法編列預算、落實志願役待遇。該加的加給要給，該依法落實的待遇也不能少，照顧國軍，不該只做一半。

徐巧芯 志願役 加薪 國防部

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