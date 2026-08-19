賴總統加碼戰鬥部隊加給4千元 陳冠廷：強化國防戰力重要投資

賴清德總統今宣布從今年7月1日起，新增第三類型戰鬥部隊加給，讓讓在旅級以下、提供作戰持續力的部隊，其服役官兵每個月增加4000元的加給，戰鬥部隊服役的義務役官士兵也比照。民進黨立委陳冠廷表示高度支持，合理提升國軍待遇，是對官兵專業與付出的實質肯定，也是強化國防戰力的重要投資。

陳冠廷表示，現代戰爭考驗的不只是第一線作戰能力，更取決於整體部隊能否維持長時間作戰。無論是戰傷醫療、化學、工兵、憲兵，或關鍵基礎設施守備等單位，都是維繫國軍作戰持續力不可或缺的一環。此次增設第三類型戰鬥部隊加給，照顧過去未被完整納入的支援與守備部隊，方向正確，也符合實際任務需求。

陳冠廷說，在少子化及人才競爭的環境下，提升待遇不只是福利政策，更直接關係國軍的招募、留才與整體戰力。唯有讓官兵獲得穩定而有尊嚴的待遇，並持續改善服役環境、住宿條件及家庭照顧，才能吸引更多優秀人才加入國軍、長期投入國防。

陳冠廷也支持戰鬥部隊義務役官士兵，比照志願役支領戰鬥部隊加給，他強調，官兵只要承擔相同任務與風險，就應獲得合理待遇，符合公平原則，也能提升部隊士氣與凝聚力。