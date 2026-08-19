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國防部：戰傷醫療、油彈補給及憲兵均納第3類戰鬥加給

中央社／ 台北19日電

總統賴清德今天宣布新增第3類型戰鬥部隊加給，每月加薪新台幣4000元。國防部說明，包含油彈補給、戰傷醫療、軍品運輸、化學及工兵、武器裝備搶修、戰技訓練、戰力研發、心戰及憲兵部隊，都納第3類戰鬥部隊加給。

總統賴清德今天視察國軍234旅時宣布，經國防部完整評估，考量作戰需求及勤務專業特性，今年7月1日起除既有第1、第2類型戰鬥部隊加給外，將新增「第3類型戰鬥部隊加給」，讓在旅級以下、提供作戰持續力的部隊，服役官兵每月增加4000元的加給。

針對「戰鬥部隊」定義，國防部說明，近年隨戰爭環境改變，國軍防衛作戰任務，是以聯合作戰型態，以作戰區為作戰層級單位，結合各專業部隊共同執行。

國防部表示，經審慎研析後，將戰鬥部隊定義修正為「戰鬥部隊是指以聯合作戰型態，直接與敵軍從事作戰，或協同作戰部隊提供戰鬥支援，及提供作戰持續力之部隊（如提供打擊火力支援，作戰能力需求及戍守重要政經及關鍵基礎設施等）」。

至於「提供作戰持續力」定義，國防部指出，提供打擊火力支援的部隊，如彈藥、油料、戰傷醫療、軍品運輸、化學及工兵等部隊；以及提供作戰能力需求的部隊，如武器裝備搶修、戰技訓練、戰力研發、提供戰場情報及心理戰部隊。

國防部提到，也包括戍守重要政經及關鍵基礎設施，如憲兵部隊及地區防衛部隊；及已支領第1、2類型戰鬥部隊之連級單位，其上級直屬營部、旅部單位納入第3類型戰鬥部隊。

憲兵 國防部 國軍

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