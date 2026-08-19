賴總統宣布增戰鬥部隊加給 黃國昌：警消退休金快要欠過中元節、中秋節

針對賴清德總統宣布明年軍公教加薪4%，民眾黨主席黃國昌今天表示，軍公教加薪確實有其必要，但是不要以為加薪就能留住人才，健全的職場環境才是關鍵，同時也不要遺忘退休警消，賴政府至今拒絕發放退休金，這已經不是欠錢欠過年，而是要欠過中元節及中秋節。

漢光演習落幕，賴總統今天前往台中清泉崗基地視察國軍234旅，他在致詞時宣布，除了既有的第一、第二類型戰鬥部隊加給，今年7月1日正式新增第三類型戰鬥部隊加給，服役官兵每個月將增加新台幣4000元加給。

黃國昌晚間在臉書發文指出，在愈來愈多公教人員想要逃離公家機關與教育現場的當下，明年軍公教加薪4%確實有其必要，不過自己仍要再次提醒賴總統，不要以為只靠加薪就能留住人才，健全的職場環境才是關鍵。

黃國昌也說，請賴總統不要遺忘退休警消，他們一生奉獻給國家，出生入死冒險犯難，依法調高而取得公法請求權的退休金，賴政府迄今為止都賴著不給，這已經不是欠錢欠過年，而是要欠過中元節、欠過中秋節，民眾黨明天將陪同退休警消到行政院表達心聲，「請不要讓冒險犯難一生的他們，繼續對政府失望下去。」