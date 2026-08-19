軍公教又加薪！賴總統喊2027年調4% 第三類型戰鬥部隊月增4千元

賴清德總統19日下午前往勗勉234旅。他表示，2027年1月起，軍公教還會再加薪4%，並且2026年新增「第三類型戰鬥部隊加給」，服役官兵每月增加4,000元。軍公教人員也從今年7月調增專業加給以及主管職務加給各2,000元。

賴總統致詞提到，上周五，漢光42號演習才剛結束。他上任後，持續調整國軍官兵的待遇。2025年，政府核定調增志願役、戰鬥部隊、戰航管、電偵以及網路戰等5項加給；今年2月，也核定將無人機部隊納入支領戰鬥部隊加給。

賴總統宣布，經過國防部完整評估，考量作戰需求以及勤務專業特性，從今年7月1日起，除了既有的第一、第二類型戰鬥部隊加給之外，將新增「第三類型戰鬥部隊加給」，讓在旅級以下、提供作戰持續力的部隊，其服役官兵每個月增加4,000元的加給。

賴總統指出，在戰鬥部隊服役的義務役官士兵，從今年7月1日起，比照志願役官兵支領戰鬥部隊加給。軍公教人員也從今年7月調增專業加給及主管職務加給，各2,000元；明年1月起，還會再加薪百分之4。這是前總統蔡英文執政和他上任後，累計第五次為軍公教加薪。

賴總統表示，政府陸續調整薪資、勤務加給及各項待遇，就是要透過更合理的制度，反映官兵肩負的責任、風險與專業；讓不同職務、不同責任的待遇有所區別，符合部隊的任務性質以及人力需求。

賴總統也說，待遇的提升，代表國家對國軍專業的尊敬，也是強化國防戰力的重要投資。希望每一位守護國家的官兵，都能感受到國家的支持與肯定；在專心投入戰訓本務的同時，也能夠照顧自己和家人。