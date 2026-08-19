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軍公教明年1月加薪4% 賴總統加碼戰鬥部隊加給4千元

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賴總統宣布「第三類戰鬥部隊加給」4000元 營旅級官兵可適用

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統宣布從7月1日起，國軍部隊新增「第三類戰鬥部隊加給」，各旅級以下提供作戰持續力的單位，每一名官兵每個月可支領4000元加給。國防部解釋，包括戰傷醫療、化學、工兵、憲兵及關鍵基礎設施守備部隊，都可適用第三類戰鬥加給。聯合報系資料照
賴清德總統宣布從7月1日起，國軍部隊新增「第三類戰鬥部隊加給」，各旅級以下提供作戰持續力的單位，每一名官兵每個月可支領4000元加給。國防部解釋，包括戰傷醫療、化學、工兵、憲兵及關鍵基礎設施守備部隊，都可適用第三類戰鬥加給。聯合報系資料照

賴清德總統今天宣布從7月1日起，國軍部隊新增「第三類戰鬥部隊加給」，提供給各旅級以下提供作戰持續力的單位，每一名官兵每個月可支領4000元加給。國防部解釋，包括戰傷醫療、化學、工兵、憲兵及關鍵基礎設施守備部隊，都可適用第三類戰鬥加給。

賴總統今天赴陸軍234旅勗勉漢光演習參演單位，聽取官兵參與演習心得，並在致詞時宣布從7月1日起，新增第三類戰鬥部隊加給，提供給各旅級以下提供作戰持續力的單位，每一名官兵每個月可支領4000元加給。

同時，從7月1日起，服役於戰鬥部隊的義務役官兵，也可比照志願役官兵支領戰鬥部隊加給。

國防部說明，「戰鬥部隊」的定義已修正為：「以聯合作戰型態，直接與敵軍從事作戰，或協同作戰部隊提供戰鬥支援，及提供作戰持續力之部隊，如提供打擊火力支援，作戰能力需求及戍守重要政經及關鍵基礎設施等。」

針對第三類「提供作戰持續力」之部隊，國防部解釋，包括：提供打擊火力支援之部隊，如彈藥、油料、戰傷醫療、軍品運輸、化學及工兵等部隊。

其次為提供作戰能力需求之部隊，如武器裝備搶修、戰技訓練、戰力研發、提供戰場情報及心理戰部隊。第三，包括戌守我國重要政經及關鍵基礎設施，如憲兵部隊及地區防衛部隊。最後，已支領第一、二類型戰鬥部隊之連級單位，其上級直屬營部、旅部單位也納入第三類型戰鬥部隊。

目前第一類戰鬥部隊加給針對第一線作戰部隊，每月領取12000元；第二類戰鬥部隊加給提供給戰鬥支援部隊，每月支領7000元。新增的第三類加給提供給作戰持續力單位，每月支領4000元。

以陸軍現有聯兵旅為例，各聯兵營所屬的戰車連、機步連官兵可領取第一類戰鬥加給，各旅所屬的通資、工兵等直屬連可適用第二類戰鬥加給。不過目前營級及旅級幕僚，尚未納入第一、二類戰鬥加給，成為第三類加給的最直接適用對象。

戰鬥部隊加給 賴總統 憲兵

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