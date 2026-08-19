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軍公教明年1月加薪4% 賴總統加碼戰鬥部隊加給4千元

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軍公教明年1月加薪4% 賴總統加碼戰鬥部隊加給4千元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
賴清德總統今天下午到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。記者游振昇／攝影
賴清德總統今天下午到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。記者游振昇／攝影

賴清德總統今天下午到陸軍234旅勗勉並贈加菜金，他也當場宣布，除了國軍勤務加給持續調整，軍公教人員，也從今年7月調增專業加給以及主管職務加給，各2000元；明年1月起，還會再加薪百分之4，他說這將是蔡英文前總統執政和他上任後，累計第5次為軍公教加薪。

賴總統今天下午到陸軍234勗勉，他說漢光42號演習才剛結束。在10天9夜的演習中，大家投入長時間、高強度的演訓，展現國軍平時訓練的成果。他今天到234旅，代表全體國人，感謝大家辛勞與付出。他始終堅信，國家的安全，需要堅實的國防；堅實的國防，依靠的是受到尊敬、沒有後顧之憂的國軍官兵。

賴總統說，他上任後，持續調整國軍官兵的待遇。去年核定調增志願役、戰鬥部隊、戰航管、電偵及網路戰等5項加給；今年2月核定將無人機部隊納入支領戰鬥部隊加給。

他今天要再向各位宣布，經國防部完整評估，考量作戰需求及勤務專業特性，從今年7月1日起，除了既有的第一、第二類型戰鬥部隊加給外，將新增「第三類型戰鬥部隊加給」，讓在旅級以下、提供作戰持續力的部隊，其服役官兵每個月增加4000元的加給。在戰鬥部隊服役的義務役官士兵，從今年7月1日起，也比照志願役官兵支領戰鬥部隊加給。

他說除了國軍勤務加給持續調整外，軍公教人員，也從今年7月調增專業加給以及主管職務加給，各2000元；明年1月起，還會再加薪百分之4。這將是蔡英文前總統執政和他上任後，累計第5次為軍公教加薪。

賴總統表示，政府陸續調整薪資、勤務加給及各項待遇，就是要透過更合理的制度，反映官兵肩負的責任、風險與專業；讓不同職務、不同責任的待遇有所區別，符合部隊的任務性質及人力需求。

他說待遇的提升，代表國家對國軍專業的尊重，也是強化國防戰力的重要投資。他希望每一位守護國家的官兵，都能感受到國家的支持與肯定；在專心投入戰訓本務的同時，也能照顧自己和家人。他表示，政府會做大家最堅強的後盾，持續充實國防資源、改善服役環境、提升待遇與福利。

賴清德總統今天下午到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。記者游振昇／攝影
賴清德總統今天下午到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。記者游振昇／攝影

賴清德總統今天下午到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。記者游振昇／攝影
賴清德總統今天下午到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。記者游振昇／攝影

軍公教 加薪 軍人 國防部

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