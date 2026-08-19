指F-16戰機採購案延宕1至2年…王鴻薇：預算急如星火 交貨姍姍來遲

外傳我國向美採購的66架F-16C／D Block70戰機，首批2架戰機將於本周末飛抵台灣，空軍司令部昨初步證實是「近日」。國民黨立委王鴻薇今表示，此新式戰機採購案整體延宕約1至2年，造成我國國防出現空隙；民進黨政府提出特別預算時總是急如星火，預算通過、交貨期程要結束時卻常發生延宕、解約狀況。

王鴻薇表示，原訂今年應全部交貨66架的F-16，千等萬等，終於有2架姍姍來遲。空軍司令部昨天證實，我國向美採購的66架F-16C／D Block70戰機，有2架將於「近日」返台，她樂見戰機交貨、提升我國空防。然而，當初購買戰機時，還編列新式戰機採購特別預算2472億餘元，原定期程是113年交機到115年度完成交機作業，延宕到今年才開始交貨，全案進度整體延宕大約1至2年，要到明、後年才會全數完成，這也造成我國空防出現空隙。

王鴻薇說，從民進黨政府上台以來，已經有4項與國防有關的特別預算，已三讀的約6000多億餘元，還不包含公務預算與正在審查中的「無人載具特別條例」草案。每次行政院及國防部在提出特別預算時，總是提出對國防的必要性及急迫性，然而在交貨時，常常發生期程延宕、戰力不符需求，甚至解約的狀況，例如過去她曾經提過的無人機反制系統、M30發射藥、RDX（海掃更）炸藥採購案都解約，而受到國人關注的新式戰機和潛艦國造期程也不斷延宕。

王鴻薇指出，每次民進黨政府提出特別預算時，總是急如星火，在野黨委員質疑時除了用機密回應，也不斷扣上延宕國防的帽子；但當預算通過、交貨期程要結束時，卻常發生延宕、解約的狀況，和當初提出的必要性及急迫性顯然不符。她認為，國防部在建案時，除了評估必要性，更應該考慮交貨期程，才不會產生花了大量納稅錢及時間，卻造成戰力空隙的狀況。