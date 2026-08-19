再偏一點恐炸村…屏東九鵬基地火箭測試炸山頭 牡丹鄉代會跳腳

中科院屏東九鵬基地今天清晨執行衛星運載火箭測試時，發射後未依軌道飛向外海，反而偏離航道直接飛向內陸山區墜落，嚇壞附近居民。對此牡丹鄉民代表會表示，若軍方與相關單位未能給出合理的交代與安全承諾，將進行抗爭行動捍衛鄉親生命財產安全。

今天上午6時許，牡丹鄉旭海村民看到疑似火箭發射升空後，軌道竟未往海洋方向飛，而是往山區最終墜落，發出巨響後整個山頭滿是濃煙。村長潘勳鶴說，墜落地點離村落僅1、2公里，如果再偏一點點可能就直接打進村莊了。

對此牡丹鄉民代表會也發出聲明「誓死捍衛家園安全」。代表會指出，國防安全絕不能建立在犧牲牡丹鄉親生命財產的恐懼之上，九鵬基地進行的火箭測試出現重大安全事故，突顯出軍方安全防護與風險評估存在重大漏洞。

代表會要求立即查明真相、公開說明；全面暫停測試、徹底檢討；建立即時通報、保障知情權；同時表達最深切的不滿與嚴厲譴責，若軍方與相關單位未能給予牡丹鄉民合理的交代與安全承諾，將採取最激烈的抗爭行動，誓死捍衛鄉親的生命財產安全。牡丹鄉長潘壯志表示，基地明天會至鄉公所向公所主管說明事情經過及處置。

九鵬基地一年的睦鄰經費約2000、3000萬元，由牡丹鄉公所提報計畫申請，一般用於地方的文化傳承、產業發展、學校獎助學金等。不過去年開始有立委提案將30%的經費給漁會，導致回饋金縮水。潘壯志表示，對於漁民的損失軍方應另撥放補助回饋，而非拿睦鄰經費去填補，這樣對地方很不公平。