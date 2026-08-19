影／九鵬火箭偏軌自毀墜落山頭冒白煙 村民被嚇醒、直呼恐怖極了

中科院今清晨在屏東九鵬基地展開國內首次衛星運載火箭測試，因飛行軌道異常啟自毀機制。一大清早附近居民聽到轟轟的聲響，「都被嚇醒了」，趕快跑出來，直呼「恐怖極了」。

有村民形容，山頭都冒著白煙，若是進到村內就糟了，嚇死人了。也有村民說，很大聲，轟轟轟轟，「都被醒了」。還有村民形容，火箭掉下來沒有直直的，好像在旋轉，轉一個圓圈。

旭海村長潘勳鶴說，今天一早發生事情後，中科院有他跟他聯繫，偏離軌道後開啟保護自毀裝置。「但自毀是怎麼樣？我們是不知道，幸好沒有落在部落」，他觀察掉落到基地裡面，也有要求到時候事件明朗要跟村民說明。

潘勳鶴說，村民的反應都很大，歷年演習都會有些狀況，他也有要求中科院，不要等到居民問，有狀況一定要通知，以免以訛傳訛，讓村民自己猜。

潘勳鶴說，這周演習，上周主任有來跟他說明，「只有說這次演習，要測試的會比較大聲，測試的是一個推進火藥的測試」，但是怎麼會迴轉，是狀況外。火箭掉落後，沒有爆炸聲，也沒有火燒山，他有監控山頭情況約半小時。火箭掉落位置距村莊很近，約有四、五戶在附近，距離約1、2公里範圍。

中科院表示，今上午在屏東九鵬基地，執行衛星運載火箭測試，發射後飛行過程因初期軌道異常，故依原訂應變計畫啟動自毀機制，控制墜落點在計畫安全管制範圍。無人員或財產傷損，後續將依遙測資訊重新修正相關設計。

屏東縣政府表示，基地應該立即調查並對外說明、未查明事故原因前應暫停飛彈試射，重新檢視發射作業程序及修正方向避開部落及聚落。

村民看見火箭墜落後，山頭冒白煙，現場沒有爆炸聲響。圖／民眾提供

牡丹鄉旭海村長潘勳鶴在火箭掉落後監控山頭約半個小時，沒有爆炸聲，也沒有火燒山。圖／旭海村長潘勳鶴提供。

牡丹鄉旭海村長潘勳鶴在火箭掉落後監控山頭約半個小時，沒有爆炸聲，也沒有火燒山。圖／旭海村長潘勳鶴提供。