首次測試衛星運載火箭墜落 中科院：軌道異常啟動自毀機制

中科院今天清晨在屏東九鵬基地進行國內首次衛星運載火箭測試，因飛行軌道異常而啟動自毀機制。中科院強調，控制墜落點在計畫安全管制範圍，未造成人員或財產損傷。

屏東縣滿州鄉中科院九鵬基地今日清晨6時許進行衛星運載火箭測試時，不過火箭起飛後未按照預定軌跡飛向外海，反而偏離航道直接飛向內陸山區墜落。

中科院說明，九鵬基地今日執行衛星運載火箭測試，發射後飛行過程因初期軌道異常，故依原訂應變計畫啟動自毀機制，控制墜落點在計畫安全管制範圍。無人員或財產傷損，後續將依遙測資訊重新修正相關設計。

中科院進一步說明，這是我國首次執行衛星載具試射，火箭上並未搭載酬載衛星。因應首次試射，故相關載具發射失效自毀程序及安全管控措施先前均已備便，失效載具、發動機及零件碎片也均掉落在設定的安全範圍。