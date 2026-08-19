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首批2架F-16V blk70自美國起飛 近期飛返台灣

中央社／ 台北19日電

台灣對美軍購66架F-16V（blk70）戰機，據了解，首批2架F-16V（編號6727、6728）已於美東時間17日自美國起飛，為因應跨太平洋長途飛行的體能負荷與航程規劃，途中將進行空中加油並停留整備，預計近期抵台。

空軍代號「鳳展專案」，由美商洛克希德馬丁與漢翔，將140架F-16A/B戰機升級為F-16V（blk20），已在112年12月全數完成；空軍也另外以代號「鳳翔專案」，對美國軍購66架F-16V（blk70）戰機。

針對鳳翔專案，空軍斥資新台幣2472億2883萬元、109年至115年的持續性預算，籌購全新的66架F-16V（blk70）戰機，原規劃今年全數飛返台灣，但受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響稍有延宕，而美方則採2班制、20小時全力趕工。

據了解，首批2架F-16V（編號6727、6728）已於美東時間17日自美國起飛。為因應跨太平洋長途飛行的體能負荷與航程規劃，途中將進行空中加油並停留整備，預計近期飛抵台灣。

根據過往紀錄，F-16（blk20）在民國86年從美國飛回台灣時，共空中加油19次、平均約1小時加一次油，油量須保持安全範圍。返台航程分3段，分別是「德州沃斯堡至夏威夷希肯空軍基地」，飛行3784哩、耗時8小時50分、空中加油9次；「夏威夷至關島安德森空軍基地」，飛行3790哩、耗時8小時20分、空中加油6次；「關島至嘉義空軍基地」，飛行1744哩、耗時4小時40分、空中加油4次。

不過，由於F-16V（blk70）搭載適型油箱可增加航程，且相關技術也與blk20不同，因此實際的加油次數、耗時，仍待進一步觀察。

F-16 美國 漢翔

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