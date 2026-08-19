九鵬測試火箭墜山區目擊居民慌 屏東縣府籲檢視作業程序

中科院今天在屏東滿州九鵬基地火箭測試，軌道異常墜落牡丹鄉山區，目擊居民恐慌，幸於安全管制範圍，無人員或財產損傷；屏東縣府呼籲，重新檢視發射作業程序及修正方向。

中科院今天清晨6時許於九鵬基地進行火箭測試，於牡丹鄉山區墜毀過程遭民眾目擊，該民眾以手機錄下火箭旋轉墜落軌跡，並驚慌喊道，「死了！村莊！」。

由於事發當下外傳為飛彈失控，屏東縣政府第一時間表示，基地應立即調查並對外說明，未查明事故原因前應暫停試射，並重新檢視發射作業程序及修正方向避開部落及聚落。

牡丹鄉長潘壯志表示，據中科院說明墜落範圍在基地內，並未落在民間土地，至於細節仍待調查，附近民眾也很驚慌，中科院應盡速查明給予民眾說明。

中科院回應，今天在屏東九鵬基地執行衛星運載火箭測試，發射後飛行過程因初期軌道異常，故依原訂應變計畫啟動自毀機制，控制墜落點在計畫安全管制範圍。無人員或財產傷損，後續將依遙測資訊重新修正相關設計。