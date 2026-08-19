屏東九鵬基地火箭試射墜落山區民眾驚慌 縣府地方要求中科院盡速調查

屏東縣滿州鄉國家中山科學研究院九鵬基地今日清晨6時許進行衛星運載火箭測試時，疑似因不明原因發生失控，未按照預定軌跡飛向外海，反而偏離航道直接飛向內陸山區墜落，讓附近居民直呼「可怕！」縣府及牡丹鄉長潘壯志都要求中科院應盡速調查並給民眾說明。

有目擊民眾表示，今天清晨看到疑似飛彈發射升空後，就發現軌跡竟未往海洋方向飛，而是往山區最終墜落，發出巨響後整個山頭滿是濃煙，村民表示，墜落的方向距離聚落相當近，可果再偏一點點可能就直接打進村莊了。

初步調查並未造成人員傷亡或民宅受損，但地方鄉親要求中科院要盡速查明原因，給地方一個交代。牡丹鄉長潘壯志表示，據中科院表示，墜落範圍在基地內，並未落在民間土地，至於細節仍待調查，附近民眾也很驚慌，中科院應盡速查明給予民眾說明。

屏東縣政府發出聲明，要求九鵬基地應立即啟動全面調查，並盡速對外說明事故真相與原因；在事故原因未完全查明前，應全面暫停所有飛彈試射演訓；必須重新檢視現行的發射作業程序，並修正飛彈發射方向，彈道軌跡應全面避開部落與聚落，切勿拿地方鄉親的生命財產安全開玩笑。

中科院也發新聞稿表示，今天在屏東九鵬基地執行衛星運載火箭測試，發射後飛行過程因初期軌道異常，故依原訂應變計畫啟動自毀機制，控制墜落點在計畫安全管制範圍。無人員或財產傷損，後續將依遙測資訊重新修正相關設計。