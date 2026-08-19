配備適型油箱⋯我向美採購F-16C戰機飛抵德州 預計近期越洋返國

我國向美採購的F-16C/D Block70戰機，首批預計將在近期返國。美國航迷近期目擊這批戰機已經飛抵德州達拉斯，即將展開越洋之旅。這批單座F-16C已在機背裝置CFT適型油箱，並在翼下攜掛副油箱及行李莢艙，機身國徽雖然暫時被遮蓋，但飛行員特意在座艙中展現青天白日國旗。

我國向美採購F-16C/D Block70戰機，將在近期返國，據了解，首批返國3架戰機均為F-16C型單座機，編號6722、6728以及6727。美國航迷近日目擊，這批戰機已從南卡羅來納州格林威爾工廠飛抵德州達拉斯沃斯堡機場，將等待最後檢整及備齊相關文件。

根據航迷所拍攝的照片，編號6727及6728的F-16C，均已裝置可延伸航程的CFT適型油箱，兩翼下各掛有一具370加侖副油箱、機腹中線也掛有一具300加侖副油箱，右翼下方另掛有一具可供飛行員攜帶隨身物品的行李莢艙，顯然已為長程飛行任務做好準備。

特別的是，由於這批戰機仍在美國境內飛行，機尾的青天白日國徽已被暫時遮蓋，不過由國軍飛行官駕駛的6728號機，特意在青天白日國旗放置座艙儀表遮光板上，並且露出國徽，證明屬於中華民國的身分。

此外，機身及機背適型油箱在強光照射下，也反射出不同於以往塗裝的金屬光澤，類似美軍同型機已逐步採用的HAVE GLASS II 匿蹤雷達吸收塗料，也是這批戰機相當特殊之處。

我國向美採購的F-16C Block70單座戰機，編號6728，已經飛抵德州沃斯堡機場，預計近期返國。這批戰機已在機背配有CFT適型油箱，機尾國徽雖被遮蓋，但飛行員在儀表遮陽板上放置國旗，並露出青天白日國徽。圖／IDF經國號粉專授權使用