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F-16C/D新戰機 最快本周越洋返國

聯合報／ 記者洪哲政李人岳／台北報導
我向美方採購F-16C/D Block70戰機，兩架新機傳近日飛返台東志航空軍基地。圖為首架出廠的6831號機，去年被網友目擊完成首次試飛。圖／IDF經國號粉專提供
我向美方採購F-16C/D Block70戰機，兩架新機傳近日飛返台東志航空軍基地。圖為首架出廠的6831號機，去年被網友目擊完成首次試飛。圖／IDF經國號粉專提供

外傳我國對美採購F-16C/D Block 70戰機，兩架新機已在美國完成飛行前準備，本周擇日飛返台東志航空軍基地。不過也有消息指出，返國的F-16機隊雖然已在途中，但基於天候因素及機務問題，還須等待一段時間才能返國。

我國向美採購F-16C/D Block 70戰機，首架於去年十二月底升空試飛，當時軍方估計新機可從今年第三季開始交機返國。過去F-16A/B戰機無法配備適型油箱，必須密集空中加油。

F-16C/D Block 70新機是否搭載可延長航程的適型油箱，減少空中加油次數，同時向國內展示新構型，受到矚目。

據了解，這次交運新機由美方主導，預定本周擇日自美國本土起飛，兩架新機抵達台東志航基地的確切時間仍在保密。

空軍在一九九○年代執行二代戰機換裝，首批返國的F-16A/B戰機在一九九七年由種子教官郝光明及美籍飛官駕駛，自美國德州沃斯堡起飛，歷經十一天，共計十九次空中加油，飛抵嘉義空軍基地。二○二一年F-16A/B執行「鳳展專案」升級期間，國軍駐防美國的F-16戰機才再次越洋飛行返國改裝。

此外，國防部昨公布有十八架次各型共機出海，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾；其中十三架次曾逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域。

F-16 國軍 戰機 F-16V

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F-16C/D新戰機 最快本周越洋返國

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