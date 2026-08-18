影／陸海警船侵東沙限制水域稱「中國台灣」 海巡艦艇驅離監控對峙中

大陸海警船「3303」、「3107」今上午航入台灣東沙限制水域，廣播稱「中國台灣」，海巡署雲林艦前往驅離，目前仍在監控對峙。海巡署表示，對中方利用漢光演習剛結束，假執法侵擾，予以最嚴厲譴責。

海巡署東南沙分署東沙指揮部今上午7時許，偵獲大陸海警船3303、3107位於我國東沙限制水域外，依航向研判具侵入我限制水域意圖，立即調派雲林艦攔截，並增派台南艦支援；上午8時42分，海警船3303、3107航入東沙限制水域，雲林艦併航監控，以中、英文廣播驅離，目前仍持續監控對峙。

海巡署表示，今年已於東沙限制水域驅離中國海警船5船11航次，這次中方利用漢光演習甫結束之際，派遣2艘海警船侵擾東沙限制水域，本質等同在台灣東部海域「假執法、真擴權」的侵擾行為，嚴重破壞區域和平穩定。

海巡署指出，雲林艦在廣播驅離過程，海警船3303惡意宣稱「中國台灣海巡署雲林艦」等悖離現實的錯假訊息，海巡署對中方此類政治操弄予以最嚴厲譴責。

海巡署表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，只有海巡署有權在東沙海域執法，中國放任海警船侵擾東沙水域，企圖營造「管轄權」假象，已淪為破壞印太地區和平穩定的麻煩製造者；國家主權不容挑釁，海巡署有捍衛主權的決心，更有維持和平的實力，將採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權與海域安全。