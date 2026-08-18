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空軍F-16C/D新機 預定本周自美跨洋飛返台東志航基地

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
F-16C/D Block 70戰機，未來將由台東志航基地第7聯隊的44、45、46隊操作。 圖／洛克希德馬丁公司提供
F-16C/D Block 70戰機，未來將由台東志航基地第7聯隊的44、45、46隊操作。 圖／洛克希德馬丁公司提供

外傳我國對美採購兩架F-16C/D Block 70戰機，已在美國完成飛行前準備，本周擇日飛返台灣台東志航空軍基地。這項交機任務尚在保密中。空軍不證實。

空軍1997年執行二代戰機換裝，首架返國的F-16A/B戰機由空軍種子教官郝光明飛行，4月4日自美國德州沃斯堡起飛，歷經11天，19次空中加油，降落在空軍四聯隊嘉義基地。

F-16A/B型油箱沒有適型油箱設計，必須密集空中加油。F-16C/D Block 70新機是否因配備適型油箱，可減少空中加油次數，向國內展示新構型，受到矚目。

國防部今天發布共機動態，中共殲-10、殲-11、殲-16、空警-500等各型戰機計18架次出海，13架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域。

據悉，這次交運新機由美方主導，預定本周擇日自美國本土起飛，兩架新機抵達台東志航基地的確切時間仍在保密。

66架F-16C/D Block 70 戰機進駐台東，空軍編列約37.29億元預算，在志航基地新建24座抗炸機堡及9棟整補存放庫大樓，預計2028年完工。

台東志航基地 空軍 台東

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