空軍F-16C/D新機 預定本周自美跨洋飛返台東志航基地

2026年7月6日中午，中共海軍從大陸東南外海發射一枚彈道飛彈，落入太平洋國際換日線以東。中共潛射彈道飛彈首度將目標設在太平洋深處，是歷次試射最遠距離，是大陸軍工科技成績的正面例證。 在核武時代的嚇阻三角，潛射彈道飛彈比戰略轟炸機、陸基洲際彈道飛彈問世更晚，卻能後來居上。美國約有半數核彈頭部署潛艦，法國超過九成，英國更以潛射彈道飛彈為唯一核子打擊力量。這是因為潛艦藏於水下，敵人很難發現摧毀，是報復打擊能力的保證。但是將數十噸重飛彈，從海面下的潛艦發射，飛越數千公里命中目標，當中每一步都是艱辛的技術門檻。

2026-08-18 07:30