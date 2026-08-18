陸軍：10月聯合婚禮 首度移師高雄陸軍官校

陸軍司令部今天表示，今年適逢80週年部慶，規劃10月舉辦「115年志願役官兵聯合婚禮」，打破10多年來在桃園龍潭大漢營區舉辦的傳統，首度移師高雄鳳山陸軍官校，結合湖畔婚禮、舞會、市集及煙火，盼吸引官兵「多多成家、多多生小孩」，貢獻生育率。

陸軍司令部上午發布新聞稿表示，規劃10月舉辦「115年志願役官兵聯合婚禮」，首度移師陸軍官校舉行，主軸為「陸軍，可以勇敢，也可以浪漫」，以黃埔湖景觀為主辦地點，規劃湖畔婚禮、浪漫舞會、婚禮市集、星光饗宴、搭乘幸福馬車、貢多拉船及煙火等特色活動，盼吸引官兵「多多成家、多多生小孩」，為提升出生率盡一點心力。

陸軍指出，自民國103年起辦理聯合婚禮，10多年來都是在桃園龍潭的司令部大漢營區舉辦，今年適逢司令部80週年部慶，首度將聯合婚禮移師高雄鳳山陸軍官校，結合著名的黃埔湖周邊美麗校景，希望給今年成婚的陸軍官兵，一個終身難忘的浪漫婚禮。

陸軍提到，官兵在平時戮力戰訓本務，前段時間漢光實兵演習獲得民眾肯定與好評，為官兵們規劃浪漫的婚禮，與眷屬同歡，對於凝聚官兵士氣有正面助益，同時呈現「新陸軍」多種面向。