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15共艦滯留徘徊台海周邊 國軍嚴密監控應處

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨6點為止，共計偵獲共機5架次，共艦8艘及公務船7艘持續在台海周邊活動，其中3架次共機進入我北部及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨6點為止，共計偵獲共機5架次，共艦8艘及公務船7艘持續在台海周邊活動，其中3架次共機進入我北部及東部空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機5架次、共艦8艘及公務船7艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（17）日清晨到今（18）日清晨6時為止，共計偵獲共機5架次，共艦8艘及公務船7艘持續在台海周邊活動，其中3架次共機進入我北部及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時50到11時20分止，發現中共戰鬥機2架次在台海中線南部沿線活動。

同時，昨天下午2時20分至2時40分止，發現中共戰鬥機1架次，進入我防空識別區北部空域活動。

東部外海方面，從昨天上午9時至晚間7時20分止，在東部外海發現共軍艦載直升機計2架次，在台灣東部外海徘徊活動。

台海 國軍 監控

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2026年7月6日中午，中共海軍從大陸東南外海發射一枚彈道飛彈，落入太平洋國際換日線以東。中共潛射彈道飛彈首度將目標設在太平洋深處，是歷次試射最遠距離，是大陸軍工科技成績的正面例證。 在核武時代的嚇阻三角，潛射彈道飛彈比戰略轟炸機、陸基洲際彈道飛彈問世更晚，卻能後來居上。美國約有半數核彈頭部署潛艦，法國超過九成，英國更以潛射彈道飛彈為唯一核子打擊力量。這是因為潛艦藏於水下，敵人很難發現摧毀，是報復打擊能力的保證。但是將數十噸重飛彈，從海面下的潛艦發射，飛越數千公里命中目標，當中每一步都是艱辛的技術門檻。

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