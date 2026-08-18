15共艦滯留徘徊台海周邊 國軍嚴密監控應處

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機5架次、共艦8艘及公務船7艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（17）日清晨到今（18）日清晨6時為止，共計偵獲共機5架次，共艦8艘及公務船7艘持續在台海周邊活動，其中3架次共機進入我北部及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時50到11時20分止，發現中共戰鬥機2架次在台海中線南部沿線活動。

同時，昨天下午2時20分至2時40分止，發現中共戰鬥機1架次，進入我防空識別區北部空域活動。

東部外海方面，從昨天上午9時至晚間7時20分止，在東部外海發現共軍艦載直升機計2架次，在台灣東部外海徘徊活動。