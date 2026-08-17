無人機條例20日協商 專家憂建軍進程盼各黨支持政院版

立法院經濟委員會20日將協商無人載具特別條例草案等案。國防專家今天說，在野黨封殺一次性編列的特別條例，將使台灣建軍進程陷入無止盡的朝野拉扯，賦予北京戰略調整的時間彈性，因此呼籲各黨摒棄政黨私利與成見，全力支持行政院版條文。

立法院經濟委員會20日將協商行政院所提「國防自主無人載具採購特別條例草案」等14案，有媒體報導，中國統戰部與國台辦向台灣政界釋出以民代軍、時程彈性、釋出供應鏈機會等「三原則」指導棋。

對此，曾參與重要建軍計畫的國防專家指出，從軍事戰略與國防產業的視角來看，在野黨的政治人物把力氣放在「自證清白」其實是白費工夫，因為在戰略情報評估中，意圖永遠次於效果。

專家質疑，目前的殘酷現實是，在野黨對預算的持續拖延與草案主張，在客觀結果上，已精準落入北京所期待的框架之中，使台灣軍方將無法取得這次條例中所急需的3項無人機採購機會。

專家說明，上週美烏兩軍於德國舉行的聯合演習在全球安全領域中投下震撼彈。烏克蘭新編成的「無人機旅」，在對抗演練中竟成功擊潰並殲滅扮演假想敵的美軍精銳裝甲旅級戰鬥隊。

專家說，這項實戰演練徹底宣告了現代戰場的典範移轉，傳統重裝甲部隊在面對具備高密度、去中心化「蜂群戰術」且擁有極短打擊鏈（Kill Chain）的無人機面前，簡直異常脆弱，甚至不堪一擊。

專家表示，這樣的趨勢也促使歐陸各國、日本及韓國急迫排除過往法規限制，紛紛透過「國防軍用大單」來帶動本土無人機供應鏈的急速擴充，因為軍事產業的經濟規律相當明確，缺乏國防部穩定且龐大的軍採大單挹注，民用市場根本無力支撐起具備軍用等級及規模經濟的「非紅供應鏈」。

專家指出，現代無人機作戰，本質上是電子戰與演算法的高速競賽，然而自去年新台幣1.25兆元的軍購中，關於國防自主無人機的部分在立法院受阻至今，延宕逾一年。從技術迭代角度來看，意味著台灣已錯失10至12次關鍵技術的迭代週期，在瞬息萬變的無人機發展中，這種停滯無異於自解武裝。

對於媒體報導中國透過管道，要求在野黨依照「三原則」審理無人機條例。專家表示，若將這份延宕的時間軸與在野條例版本實際造成的效果兩相比較，兩者的因果呼應確實令人不寒而慄。

專家質疑，面對台灣建立不對稱戰力的努力，北京最需要的就是時間來尋求破解之道。在野黨堅持封殺一次性編列的特別條例、主張改為「逐年審查」，不僅拉長了裝備獲得的空窗期，更讓台灣建軍進程陷入無止盡的朝野拉扯，精準賦予了北京戰略調整的時間彈性。

專家說，當一次性特別預算被斬斷，本土「非紅供應鏈」因缺乏確定的軍購大單而無法進行擴廠與備料投資，直接造成產業有意願卻沒資源，客觀上為具備低成本優勢的陸資背景供應商，創造了在未來空窗期趁隙滲透與介入供應鏈的戰略縫隙，部分政治人物更設定野黨執政縣市作為「專區」，更讓外界疑慮。

專家表示，20日的朝野協商是關乎台海防禦韌性的關鍵轉折點，各政黨應以國家安全為最高指導原則，全力支持行政院版的無人機採購條例。唯有盡快比照日韓等國，開出軍用定錨大單，才能讓國軍迅速建立不對稱戰力，並帶動本土國防產業規模化發展，切莫讓藍綠內耗，在客觀上淪為北京削弱台灣防禦能量的戰略推手。