美P-8A飛進台東外海！航迷追蹤到綠島、蘭嶼 航跡曝光

中國大陸解放軍機艦持續在台灣周邊活動，國軍掌握共軍動態並派遣任務機、艦及岸置飛彈系統監控、應處之際，台灣航迷今天中午也透過航班追蹤網站發現，一架美軍P-8A「海神式」海上巡邏機從沖繩方向飛往台灣東部外海，航跡一度接近綠島、蘭嶼與台東外海一帶，引發軍事迷關注。

張姓航迷表示，他透過Flightradar24追蹤到這架從沖繩起飛的P-8A海神式巡邏機，隨後一路往台灣東部空域飛行，航跡逐漸接近台東外海，甚至一度進入綠島、蘭嶼與台東之間的海域上空，整段飛行時間超過2個小時。

軍事專家分析，台灣東部外海是解放軍機艦活動的重要方向之一，當共軍艦艇在花東外海活動時，美軍海上巡邏機也可能進行情報蒐集與監偵，掌握相關海空活動及參數；以P-8A的任務能力而言，不排除執行海上監偵，甚至反潛相關任務的可能性。

P-8A「海神式」是美國海軍主力海上巡邏機，具備海上監視、情報蒐集及反潛作戰能力，因此其航跡出現在台灣東部外海，也格外受到軍事觀察人士注意。不過，單憑公開航跡資訊無法確認此次飛行的實際任務，相關任務內容仍待美方或其他官方資訊證實。

國防部今天發布軍事動態指出，上午6時止，偵獲共機1架，其中1架進入台灣北部空域，另有共艦9艘及公務船7艘持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。