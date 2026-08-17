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美撤離西太平洋航艦 李彥秀：美軍無法提供亞太無縫隙安全保障

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。美聯社
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。美聯社

根據美聯社報導，美國撤離亞太地區航艦華盛頓號，接替長期部署中東的林肯號，國民黨立委李彥秀表示，美國此舉對亞太盟友帶來挫折，儘管中共不會因為美國航艦短暫撤離而貿然動武，但也傳達出美軍無法像過去一樣提供亞太無縫隙的安全保障。

李彥秀指出，美國部署西太平洋的華盛頓號，即將離開橫須賀港，轉赴中東接替林肯號，西太平洋可能短暫出現沒有美國航艦的空窗，美國海軍有11艘航艦，平時同一時間僅部署兩艘至三艘，若美軍未來數月再調派其他航艦，西太平洋的空窗或許不會太久。

她說，中東戰事打打停停，美軍資源持續被中東牽制，牽動全球戰略部署，中國大陸國家主席習近平下個月赴美國國是訪問，華盛頓號離開橫須賀港或許與習近平訪美沒有直接關係，但仍會被解讀為美國對中共的善意禮包，營造川習會良好氛圍。

李彥秀表示，日本首相高市8月15日發言引發中日韓關係緊張，共軍宣布在渤海海峽黃海北部軍演持續至8月30日，北韓也向日本海方向發射導彈，這是今年第11次發射彈道飛彈，東亞地緣政治緊張情勢將更加緊張，美國航艦在亞太空窗期，將被部分國家視為機會之窗，美軍的舉動會對美國亞太盟友帶來挫折，中共不會因為美國航艦短暫撤離而貿然動武，但也傳達出美軍無法像過去一樣提供亞太無縫隙的安全保障，強化中共持續強化對亞太地緣政治以及軍事布局的信心。

國民黨立委李彥秀。圖／截自李彥秀臉書
國民黨立委李彥秀。圖／截自李彥秀臉書

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