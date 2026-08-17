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漢光甫落幕 陸勝2號10月演訓南北裝甲機步旅對抗

中央社／ 台北17日電
漢光42號實兵演習，憲兵指揮部13日凌晨在連接新北板橋、台北萬華的光復橋實施守備作戰演練，官兵持槍站在速食店旁進行管制。中央社
漢光42號實兵演習，憲兵指揮部13日凌晨在連接新北板橋、台北萬華的光復橋實施守備作戰演練，官兵持槍站在速食店旁進行管制。中央社

漢光42號實兵演習甫落幕，國軍訓練不間斷，軍方人士今天指出，陸軍年度重要演訓「陸勝2號」預計10月實施，將由北部機步旅與南部裝甲旅對抗，延續「陸勝1號」驗證經驗，深化火力值、交戰規則及任務式指揮精神。

以往旅級對抗均由各軍團擔任統裁部，並以「長泰」（第三作戰區主辦）、「長青」（第五作戰區主辦）及「長勝」（第四作戰區主辦）等代號實施，陸軍去年變革演訓制度，「長」字輩走入歷史，改由陸軍教準部統一擔任統裁部，定名「陸勝」操演。

去年首度登場的「陸勝1號」，由裝甲542旅對抗機步234旅，在中部展開7天6夜的不間斷演練。操演捨棄過去「以輪車代替戰甲車」方式，採無劇本方式實施，更導入多項創新觀念，包括恢復「火力值」（不同武器、儎台有不同殺傷力及數值）設定，讓訓練過程更客觀公正，並讓各項裝備、載具參數更完善，使指揮所在用兵及訓後回顧（AAR, After ActionReview）更精確。

此外，「陸勝1號」也進行「部隊覺知應用套件」（TAK）應用，讓各級幹部即時掌握敵我態勢，強化去中心化指揮管制能力。

軍方人士指出，「陸勝2號」操演將於10月實施，由北部某機步旅對抗南部某裝甲旅。預料將延續「陸勝1號」驗證經驗，深化火力值、交戰規則（ROE）、小部隊任務式指揮及後勤支援能力等要點，驗證防衛作戰能力。

演習 陸軍 漢光 漢光演習

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