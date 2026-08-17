漢光檢討 敵後便服突襲 專家：恐違國際公約

今年漢光演習期間，國防部發布新聞稿，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊隨戰況演變，將潛伏於敵後執行「留置作戰」。新聞稿附上的演習影片中也顯示，官兵刻意脫掉軍服，發動襲擊時仍著便服，僅在防彈背心貼上國旗。

專家表示，各單位積極爭取任務用心可嘉，但此舉已在國際規定武裝衝突法的灰色地帶，執行務必留意，必須標示自己的戰鬥人員身分，否則易成敵方報復藉口。針對此事，在昨天截稿前，國防部尚無回應。

陸戰隊日前新聞稿指出，隨漢光演習進入縱深防禦暨持久作戰階段，兩棲偵搜大隊完成濱海打擊與近岸防禦任務後，依令轉入「戰場安全屋」整補與潛伏，以小組方式發動襲擾、伏擊、破壞，削弱敵軍戰力，策應友軍守備。此次漢光演習，陸軍航特部也曾發布新聞稿指出，將對登陸敵軍後方輜重進行突擊破壞，但未強調換裝便服。

曾任參謀本部作戰次長的前立委吳斯懷說，敵後留置必須解決生存持續力與戰鬥持續力，共軍如果登陸台灣，戰場激烈度與擁擠度都極高，與八年抗戰或俄烏戰爭有很大差別，游擊戰空間非常有限；且根據海牙公約、日內瓦公約等規定，戰鬥與非戰鬥人員的身分必須分清。

吳斯懷表示，戰鬥人員即使被俘，敵方也不能當作殺人犯加以懲罰，但若假扮非戰鬥人員執行任務，就不受公約保護，這種行為更可能造成敵方以「無法分辨」為由，攻擊我方的非戰鬥人員與設施，例如以色列攻擊加薩地區醫院，就宣稱哈瑪斯運用醫院為基地，用救護車運輸兵員彈藥。

另位也擔任過作戰次長的退將指出，國防部透過軍媒發布類似科目，等於證實敵方能夠成功登陸，才有「後方」讓留置部隊進行襲擾，從相關描述來看，似乎受到「美國狙擊手」之類電影影響；不過，演習究竟不是實戰，凡是有想過、並符合部隊能力的任務，都可拿出來演練驗證。軍中早年存在「少做少錯」觀念，近年主事長官已漸懂得，鼓勵下屬發揮創意，這是一大進步。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說，部隊求好心切，希望發揚自己的價值，值得肯定；但也要謹記國防部要求，必須遵守武裝衝突法。