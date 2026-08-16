快訊

日職／讀賣巨人舉辦引退儀式 陽岱鋼感謝球迷：非常幸福

聽新聞
0:00 / 0:00

英國前外交官分析習近平攻台 難度極高且風險巨大

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

英國今天有媒體刊登長文並引述前外交官的說法指出，中國若全面入侵「不沉堡壘」台灣將是一場「攸關生死之賭局」，更可能成為北京當局犯下的最大錯誤。

擁有超過20年中國、台灣事務經驗的前英國外交官彭朝思（Charles Parton）接受「太陽報」（The Sun）訪問說：「如果（中國國家主席）習近平失敗，那麼他恐怕會被（中國）大陸反彈浪潮吞噬。」

彭朝思表示：「經濟可能崩潰，民眾會因為在戰爭中失去孩子而感到憤怒。這種巨大經濟動盪將導致失業，習近平的良好治國聲譽也會蕩然無存。」

他還指出：「所以這將是一個巨大風險，如果他沒有近乎百分之百把握能在台灣獲勝就行動，我會相當驚訝。」

英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）學者彭朝思認為，中國人民解放軍若要成功入侵台灣將面臨艱鉅任務。

英國「太陽報」寫道，為了發動高風險兩棲進攻，中國部隊必須航行大約100英里波濤洶湧海域，才能到達防守嚴密的台灣本島。

彭朝思提及：「僅有大約13處海灘可登陸，當然你們會派出空降部隊，但他們很有可能被擊落，尤其是在無人機技術進步的情況下。」

他指稱：「所以，如果台灣方面準備充分，侵略將極為困難，而且很可能不會成功。」

習近平想統一台灣恐怕會失敗的另一個重要原因，是因為入侵行動太過明顯難以掩飾。

彭朝思說道，習近平要發動侵略就必須調動大量軍隊、物資與空中支援，這會是一個「非常明確的警訊」。

他解釋，「這將為美國和其他國家爭取時間加強動作，讓中國面臨更大困難，所以我相當懷疑真的會發動侵略」。

中國若試圖封鎖台灣周邊，也將面臨高度困難，因為這實際上會中斷台灣海峽的大部分航運。

台灣海峽占亞洲貿易很大一部分，每天都有世界各地的船隻通過。

北京當局如果封鎖這些貿易路線，就會嚴重阻礙資金流入亞洲地區，其中包括中國。

彭朝思表示：「然後，中國就會出現大規模失業的局面。」

他還提到，儘管中國經濟實力雄厚，但北京仍需要在資源、物資和科技方面建立起足夠抗衡西方的力量。

彭朝思因此強調，在具備前述種種條件之前，可以合理得出結論，中國以武力手段奪取台灣的計畫會暫時擱置一旁。

習近平 外交官 英國

延伸閱讀

台灣是「不沉堡壘」！前英外交官揪「習近平犯台3前提」：若失敗政治風險巨大

蕭美琴：戰爭絕非選項 強化防衛讓台灣成為難吞刺蝟

紐時：美國在亞洲老牌盟友遭中國進逼 川普卻一心撲在伊朗

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦！專家示警中國多1機會

相關新聞

陸戰隊換民裝留置作戰...專家認效果有限 有違國際法之虞

今年漢光演習期間，海軍陸戰隊發布新聞稿表示，兩棲偵搜大隊隨著戰況演變，將在敵後進行留置作戰。陸戰隊發布影片，官兵在留置敵後時，刻意脫掉軍服，換成一般民眾服裝。最後發動突擊時，仍然不穿軍服，僅在防彈背心貼上一面中華民國國旗。陸軍航特部也提出在敵戰線後方，針對輜重等設施，發動突擊破壞，但未特別提到換穿民間服飾。

影／陸戰隊換民裝「留置作戰」？蘇紫雲：部隊求好心切 但須符武裝衝突法

今年漢光42號演習，國防部發布的部隊操演科目中，包括海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊隨著戰況推移，轉為執行「留置作戰」，換穿便服潛伏於敵後「戰場安全屋」整補潛伏，以小組方式策應作戰區守備部隊，進行襲擾、伏擊、擾亂、破壞，削弱敵軍戰力。然而消息發布後，也引發此舉是否違反日內瓦公約等武裝衝突法的質疑。

林飛帆開箱緊急避難包 止血帶、奶粉、來一客都入列

國安會副秘書長林飛帆今天在臉書分享緊急避難包開箱影片，依照全民安全指引「小橘書」指引準備的防災物資，少不了最重要的台灣味，緊急避難包有急救包，工具包，還有保暖毯，雨衣，以及可裝5公升飲用水的行動水箱，另外就是代表台灣味的泡麵「來一客」。

陸戰隊戰鬥背心模組化設計 不同體型官兵都可穿

國軍漢光演習落幕，海軍陸戰隊陸續換裝美製M4A1步槍及陸戰一型戰術背心，陸戰隊表示，新式背心導入人因工程概念，採模組化設計，官兵可依各自體型與任務需求和習慣調整，兼顧戰鬥動作流暢及穿著舒適。

民眾黨訪美談無人機議題 美學者：一次性大量採購恐面臨裝備過時風險

台灣民眾黨今天表示，赴美交流團清晨返抵國門，連續兩天拜會美國行政單位與智庫過程中，雙方皆探討建構無人機產業鏈的戰略必要。美方學者表示，如果台灣僅停留在單純對外採購及一次大量採購等思維，恐將面臨裝備技術老舊過時的嚴峻風險。

台美軍售海馬士多管火箭漢光亮相 缺硬盔機槍改小口徑

我國對美採購海馬士多管火箭（HIMARS），是台美軍售交裝最為正常項目，在漢光42號演習亮相，外界發現，火箭車車長的通訊頭盔是軟盔，沒有防彈硬盔，與美軍配備不同，海馬士車頂M240B機槍，操演時也未架出。台灣採購的首批海馬士多管火箭車早已接裝完一年多，但車長所戴的通訊頭盔的外層防彈硬盔卻仍然沒有到位。 對此，陸軍司令部也提出說明……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。