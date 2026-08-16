英國前外交官分析習近平攻台 難度極高且風險巨大

英國今天有媒體刊登長文並引述前外交官的說法指出，中國若全面入侵「不沉堡壘」台灣將是一場「攸關生死之賭局」，更可能成為北京當局犯下的最大錯誤。

擁有超過20年中國、台灣事務經驗的前英國外交官彭朝思（Charles Parton）接受「太陽報」（The Sun）訪問說：「如果（中國國家主席）習近平失敗，那麼他恐怕會被（中國）大陸反彈浪潮吞噬。」

彭朝思表示：「經濟可能崩潰，民眾會因為在戰爭中失去孩子而感到憤怒。這種巨大經濟動盪將導致失業，習近平的良好治國聲譽也會蕩然無存。」

他還指出：「所以這將是一個巨大風險，如果他沒有近乎百分之百把握能在台灣獲勝就行動，我會相當驚訝。」

英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）學者彭朝思認為，中國人民解放軍若要成功入侵台灣將面臨艱鉅任務。

英國「太陽報」寫道，為了發動高風險兩棲進攻，中國部隊必須航行大約100英里波濤洶湧海域，才能到達防守嚴密的台灣本島。

彭朝思提及：「僅有大約13處海灘可登陸，當然你們會派出空降部隊，但他們很有可能被擊落，尤其是在無人機技術進步的情況下。」

他指稱：「所以，如果台灣方面準備充分，侵略將極為困難，而且很可能不會成功。」

習近平想統一台灣恐怕會失敗的另一個重要原因，是因為入侵行動太過明顯難以掩飾。

彭朝思說道，習近平要發動侵略就必須調動大量軍隊、物資與空中支援，這會是一個「非常明確的警訊」。

他解釋，「這將為美國和其他國家爭取時間加強動作，讓中國面臨更大困難，所以我相當懷疑真的會發動侵略」。

中國若試圖封鎖台灣周邊，也將面臨高度困難，因為這實際上會中斷台灣海峽的大部分航運。

台灣海峽占亞洲貿易很大一部分，每天都有世界各地的船隻通過。

北京當局如果封鎖這些貿易路線，就會嚴重阻礙資金流入亞洲地區，其中包括中國。

彭朝思表示：「然後，中國就會出現大規模失業的局面。」

他還提到，儘管中國經濟實力雄厚，但北京仍需要在資源、物資和科技方面建立起足夠抗衡西方的力量。

彭朝思因此強調，在具備前述種種條件之前，可以合理得出結論，中國以武力手段奪取台灣的計畫會暫時擱置一旁。