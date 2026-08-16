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影／陸戰隊換民裝「留置作戰」？蘇紫雲：部隊求好心切 但須符武裝衝突法

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。聯合報系資料照
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。聯合報系資料照

今年漢光42號演習，國防部發布的部隊操演科目中，包括海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊隨著戰況推移，轉為執行「留置作戰」，換穿便服潛伏於敵後「戰場安全屋」整補潛伏，以小組方式策應作戰區守備部隊，進行襲擾、伏擊、擾亂、破壞，削弱敵軍戰力。然而消息發布後，也引發此舉是否違反日內瓦公約等武裝衝突法的質疑。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說，部隊求好心切，希望發揚自己在戰場上的價值，值得肯定；但在作法上可以更細緻，例如對於自身的戰鬥人員身分標示，應該要更清楚，否則的確有違反武裝衝突法之虞。

蘇紫雲舉例，一次大戰時代，德國曾有「偽裝襲擊艦」，將貨輪加裝火砲，偽裝成中立國商船，在公海偷襲敵方商船，然而現在已經不允許這麼做；二次大戰期間，德軍曾派出部隊假扮成美軍，潛入戰線後方進行破壞，這些人被捕後往往以間諜身分遭處決，不受到日內瓦公約對戰俘的保護。近年以色列與哈瑪斯的衝突，以軍對加薩地區醫院發動攻擊，理由就是哈瑪斯在醫院囤儲武器，或運用救護車執行運送兵員彈藥等作戰任務，讓以軍無法分辨。

他表示，諸如留置作戰，或如中科院先前曾推出，將地獄火飛彈發射器，隱藏在民用貨車內等發明，都可以算是武裝衝突法的灰色地帶；基層單位可能求好心切，但還是要謹記，近年國防部經常強調，遵守武裝衝突法的重要，因此，若真的執行類似任務，手法必須更細緻，對於自身是戰鬥人員的身分標示，還是要清楚。

海軍陸戰隊表示，兩棲偵搜大隊將換穿便服，在敵後進行「留置作戰」。圖／國防部提供
海軍陸戰隊表示，兩棲偵搜大隊將換穿便服，在敵後進行「留置作戰」。圖／國防部提供

蘇紫雲 陸戰隊 衝突

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