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陸戰隊換民裝留置作戰...專家認效果有限 有違國際法之虞
今年漢光演習期間，海軍陸戰隊發布新聞稿表示，兩棲偵搜大隊隨著戰況演變，將在敵後進行留置作戰。陸戰隊發布影片，官兵在留置敵後時，刻意脫掉軍服，換成一般民眾服裝。最後發動突擊時，仍然不穿軍服，僅在防彈背心貼上一面中華民國國旗。陸軍航特部也提出在敵戰線後方，針對輜重等設施，發動突擊破壞，但未特別提到換穿民間服飾。
曾擔任參謀本部作戰次長的前國民黨立委吳斯懷認為，敵後留置作戰必須要解決生存持續力與戰鬥持續力的問題。共軍如果登陸台灣，戰場激烈度與擁擠度都極高，敵後游擊戰空間非常有限，這與烏克蘭或當年抗戰時的大陸，有很大的差別。
吳斯懷說，根據海牙公約、日內瓦公約等規定，戰鬥人員與非戰鬥人員的身分必須分清。正常的合法戰鬥人員發動攻擊，即使被敵方抓獲，敵方也不能將其當作普通殺人犯，必須符合公約對待戰俘的規定。但如果戰鬥人員假扮成非戰鬥人員，遭俘後就可能依俘獲國的國內法處理，不受到公約保護。另外這種行為更可能造成敵方藉此對我方的非戰鬥人員與設施攻擊。道理類似於我方在部署防務時，可能運用學校、宮廟之類設施，一旦運用，這些地方就不算是國際公約不應攻擊的所在。
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