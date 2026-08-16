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林飛帆開箱緊急避難包 止血帶、奶粉、來一客都入列

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國安會副秘書長林飛帆今天在臉書分享「緊急避難包開箱」影片。圖／截自林飛帆臉書
國安會副秘書長林飛帆今天在臉書分享「緊急避難包開箱」影片。圖／截自林飛帆臉書

國安會副秘書長林飛帆今天在臉書分享緊急避難包開箱影片，依照全民安全指引「小橘書」指引準備的防災物資，少不了最重要的台灣味，緊急避難包有急救包，工具包，還有保暖毯，雨衣，以及可裝5公升飲用水的行動水箱，另外就是代表台灣味的泡麵「來一客」。

林飛帆表示，為了響應美國、英國、加拿大及歐盟駐台辦事處的聯合挑戰，公開他的緊急避難包。林飛帆開箱，時首先拿出急救包，裡面有生理食鹽水、棉花棒、OK繃等。工具包準備瑞士刀、哨子、餐具及電池等。醫療用品部分，有兩款在美國購買的止血帶，另外有保暖毯、雨衣，以及可裝5公升飲用水的行動水箱。

林飛帆也準備蠟燭、手電筒與打火機，確保緊急狀況下有基本光源，避難包放入孩童最愛的米餅，以及奶粉、尿布等嬰幼兒用品。林飛帆也放進泡麵來一客，他說，這是台灣人最重要的東西。

林飛帆表示，過去一周城鎮韌性演習順利結束，感謝各國代表熱情響應。還沒準備防災包的民眾，可以參考小橘書最後一頁所列物品清單，逐項準備，有準備，更安全，我們一起加油。

林飛帆 避難包 開箱 小橘書 國安會

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