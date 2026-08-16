林飛帆響應挑戰開箱緊急避難包 急救包泡麵小橘書入列

英國在台辦事處響應城鎮韌性演習，在社群平台發起「緊急避難包」串聯，分享如何準備避難包。國安會副秘書長林飛帆響應，今天開箱其避難包，急救包、泡麵、「小橘書」等入列，希望還沒有準備的民眾，可參考「小橘書」內容，有準備、更安全。

2026年城鎮韌性演習在全台各地舉行，英國在台辦事處12日在官方臉書貼文，辦事處代理代表艾巍（Wayne Ives）響應此次韌性演習，拿出自己的緊急避難包好好準備一番，並號召加拿大駐台北貿易辦事處、美國在台協會、歐洲經貿辦事處、林飛帆等一同響應。

林飛帆今天在臉書發布影片，說明其接受美、英、加、歐盟四大駐台辦事處的聯合挑戰，並開箱其緊急避難包內容，也說過去一週的城鎮韌性演習順利結束，特別感謝各國代表熱情響應，並分享避難包的私房清單。

林飛帆說，他的避難包（防災包）中有急救包，包括藥品、生理食鹽水或是OK繃、棉花棒等，以及止血帶、保暖毯、雨衣、行動小水箱，也有重要的工具，例如瑞士刀、哨子、餐具、電池、蠟燭、手電筒、打火機等。

林飛帆指出，他也準備孩子最愛吃的米餅，以及嬰兒奶粉、尿布，另外還有「來一客」泡麵及台灣全民安全指引（小橘書）。

林飛帆表示，如果還沒有準備避難包的人，可以參考小橘書內容，裡頭都有物品清單，有準備、更安全，大家一起加油。