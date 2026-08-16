陸戰隊戰鬥背心模組化設計 不同體型官兵都可穿

國軍漢光演習落幕，海軍陸戰隊陸續換裝美製M4A1步槍及陸戰一型戰術背心，陸戰隊表示，新式背心導入人因工程概念，採模組化設計，官兵可依各自體型與任務需求和習慣調整，兼顧戰鬥動作流暢及穿著舒適。

漢光演習前夕，媒體走訪陸戰隊營區，已經換裝M4A1步槍的陸戰99旅官兵，模擬對房屋等限制空間搜索與掃蕩，各排組完成目標外部的阻絕與掩護後，多個4人小組從不同方向進入目標區，展開搜索與肅清，交火時，交互掩護更換彈匣，發揚持續火力。

交戰過程，如有隊員受傷，隊友隨即進行檢傷，止血，包紮等措施，在隊友火力掩護下撤離，進行後續緊急醫療處理。

M4A1步槍因後備部隊採用而受矚目，已完成換裝步槍的陸戰隊官兵，在城鎮作戰、狹窄空間搜索戰鬥時，以M4A1搭配紅點反射瞄準鏡操演。官兵表示，M4A1操作時。感覺較T91步槍更輕短，出槍與收槍等動作更加迅速。

陸戰隊全面換發戰鬥背心一型，模擬城鎮戰鬥過程中，官兵對受傷同袍利用新式背心的義大利製快扣，迅速從肩部、腰部解脫背心，緊急醫療處理，並可迅速替傷者穿回背心，避免撤離過程再次中彈，發揮快解功能效益。

國軍換發CV105戰鬥個裝戰術背心，對不同體型官兵的適配，引發正反不同意見。陸戰隊2020年起，針對快速拆卸、提升戰鬥動作流暢及穿著舒適等目標，啟動戰鬥背心研改計畫。經過多批小批量生產驗證，2024年完成陸戰隊戰鬥背心一型，今年完成全面換發。

新式背心特色是前片包裹抗彈板設計，面積縮小，用槍時可更順利抵緊肩窩，無論用槍、射擊或各項戰術動作，能更紮實流暢且迅速。可兼容各類型抗彈板，不限單一規格，配合後續新式抗彈板的發展。

背心肩帶與側圍採模組化設計，可依部隊任務需求更改配件，可依使用者身形與習慣調整寬窄鬆緊。對女性官兵而言，這項改變讓身形多半較瘦小的女性官兵，獲得更大適應。99旅步1營中士鍾晴雅說，舊式背心很大，不能隨身型調整裝備，新背心肩帶可依身形將魔鬼氈拉緊，更符合女性體型，肩帶較細，動作時不會卡手卡腳。

步1營連長蔡宗庭表示，新式背心歷經各種任務驗證，無論長途行軍、實彈射擊、城鎮作戰、水域科目，都有良好表現，模組化個人取向設計及更合身剪裁，不會和槍背帶、身上安全繩扣互相纏繞，執行各種戰技動作時更為流暢。模組化設計以及更多Molle孔位，讓隊員依照使用習慣調整裝備配置。

新式背心被部分官兵稱為海峰四型，研改小組上士謝正弘說，新式背心概估是第四版，全部套件可分前片、後片、快解扣、肩帶及左右側包圍等部件，採模組化設計，可隨時抽換。重量約1.7公斤以下，前後抗彈板重約2.3公斤。

主要的肩部、腹部快拆扣使用義大利快扣，針對陸戰隊濱海、兩棲作戰需求，另外設計以鋼繩串接的背心快解系統，落水緊急狀況時，可快速卸除背心。

謝正弘指出，陸戰隊從人因工程的角度，推動戰鬥個裝多元化，根據任務需求更改配件，對於更新穎的設計也不用換掉整件背心，可針對套件模組化升級更新。以往可能背心的一部分損壞，整件報銷，模組化後，更換損壞部分即可。

謝正弘說，沒有一件戰術背心可以滿足所有人的需求，新式背心設計更重視彈性及多元化，兼容現行綁帶、魔鬼氈、插條式等各類配件；研改小組持續收集官兵使用後的反饋，開發更多可適配不同身形及需求的戰鬥個裝。

海軍陸戰隊近期陸續全面換裝美製M4A1步槍及模組化設計的「陸戰隊戰鬥背心Ⅰ型」，引發軍事迷的注意。記者李人岳／攝影

海軍陸戰隊陸續全面完成換裝「陸戰隊戰鬥背心Ⅰ型」，全部套件可分為前片、後片、快解扣、肩帶及左右側包圍等部件，均採模組化設計，可隨時抽換。記者李人岳／攝影

陸戰隊完成換發新式「戰鬥背心Ⅰ型」，在模擬城鎮戰鬥過程中，官兵對受傷同袍利用新式背心的快拆扣，迅速從肩部、腰部解脫背心進行緊急醫療處理，並可迅速替傷者穿回背心，充分發揮快解功能的效益。記者李人岳／攝影

海軍陸戰隊陸續全面完成換裝「陸戰隊戰鬥背心Ⅰ型」，模組化設計讓不同身形的官兵都能獲得更大適應性。記者李人岳／攝影

海軍陸戰隊近期陸續全面換裝美製M4A1步槍及模組化設計的「陸戰隊戰鬥背心Ⅰ型」，以M4A1搭配Aimpoint Micro T-2紅點反射瞄準鏡進行城鎮作戰、狹窄空間搜索戰鬥操演。記者李人岳／攝影