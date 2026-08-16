民眾黨訪美談無人機議題 美學者：一次性大量採購恐面臨裝備過時風險

台灣民眾黨今天表示，赴美交流團清晨返抵國門，連續兩天拜會美國行政單位與智庫過程中，雙方皆探討建構無人機產業鏈的戰略必要。美方學者表示，如果台灣僅停留在單純對外採購及一次大量採購等思維，恐將面臨裝備技術老舊過時的嚴峻風險。

民眾黨立委許忠信8月12日率團訪問美國，訪團成員包括民眾黨政策會執行長吳皇昇、副執行長徐文路及國際事務部代理主任廖偉宏，走訪詹姆斯敦基金會、布魯金斯研究院、德國馬歇爾基金會及新美國安全中心等華府防務與新興科技核心智庫。

民眾黨表示，赴美交流訪問團針對無人機戰略發展、國防預算審查及台美安全互信等議題，進行深度且專業的意見交換，拜會美國行政單位與各大智庫過程中，台美雙方皆以烏俄戰爭及美伊衝突為例，深入探討建構無人機產業鏈的戰略必要。

民眾黨指出，美方智庫學者認為當前新型武器與無人機科技迭代極為迅速，如果台灣僅停留在單純對外採購及一次大量採購等思維，將面臨軍購交付後，實際投入戰場裝備，技術早已老舊過時的嚴峻風險，這項觀點呼應民眾黨的主張，相關預算應該回歸常態年度預算編列，以保持彈性。

民眾黨說，台灣必須自立發展本土無人機產業與技術，才能務實達成台美雙方戰略互利和產業協作。美方智庫專家建議台灣針對無人機項目，應該採取少量而多次的彈性採購與換裝策略，期盼台美在無人機領域能落實分類、分層、分工的實質協作。

民眾黨指出，訪團成員向美方推動對台六項保證明文納入美國國內法的重要，六項保證是維繫台海和平，降低誤判與確立美對台安全承諾延續的基石，透過法制化，向區域傳遞清晰而堅定的訊號。

對於部分民眾對美方有所疑慮，主要來自美國軍售延遲交付，第二批軍售項目仍未告知國會，美國總統川普稱台灣為晶片小偷和籌碼等言論，民眾黨希望美方重視民意現況，加速交付延宕的對台軍售項目，以具體行動強化台美互信基礎與台灣防衛能量。

許忠信表示，訪團成員在極為緊湊的兩天行程，密集穿梭華府決策核心，讓美方真實聽見台灣國會第三勢力以理性、務實、科學為基底的專業建言，透過與華府行政單位與權威學者的深度交流，民眾黨帶回許多寶貴的專業建言，還有美方從全球戰略視角看待台灣地緣局勢的多元思維。

民眾黨立委許忠信率團訪問美國，結束兩天訪美行程今天返抵國門。圖／台灣民眾黨提供