陸戰隊新式戰鬥背心導入人因工程 模組化套件貼合軀幹

為符合水域作戰特性，陸戰隊歷時4年汲取官兵意見研改「新式戰鬥背心」，除具備快拆扣具、雷切平整化等特點，更導入人因工程，改善了過去執行戰術動作與傳統背心互相干擾等痛點，模組化套件貼合軀幹滿足需求，打破「單一規格套用全軍」思維，現已全面撥交使用。

近期有民眾發現，海軍陸戰隊官兵在全民國防場合，穿戴一款更薄的戰鬥背心，縮減肩帶寬度及側腰受面，不僅更貼合軀幹，官兵穿戴後更顯俐落。這款戰鬥背心是陸戰隊研改小組針對自身戰術特性所研發，並委由軍備局製造，現已全面撥交陸戰隊官兵。

中央社記者實地前往位於高雄的海軍陸戰隊營區，採訪新式戰鬥背心研改成果。

陸戰隊說明，因應戰訓需求，民國109年起以人員需快速卸除，並提升各戰鬥動作流暢性為核心啟動戰鬥背心研發計畫，近年也採納各戰演訓測評人員反饋，結合作戰形態轉換暨各國現役背心、坊間各款式研改修正，於113年正式研改完成，新款背心著重戰鬥動作流暢性、零附件得依個人身形調整、快拆系統及戰術模組化效能，以符合陸戰隊多元任務需求。

陸戰隊指出，戰鬥背心採Free size為單一型號設計，以降低後勤管理負擔，肩帶與側圍可依身形調整；另針對特規人員，僅需更換側圍即可；背心重量約1.7公斤，抗彈板重量一片約2.3公斤、前後共2片，執行操演時均須配戴。

新式戰鬥背心研改小組成員、陸戰九九旅後勤士謝正弘上士指出，背心結構主要區分為前片、後片、快拆扣具、肩墊，以及左包圍、右包圍共6大區塊。在肩部、手部設計採內收設計，因此手部的活動空間相當靈活，在執行例如舉槍等戰術動作時可完整抵住肩窩，不會像傳統背心容易「卡胸」。

他提到，在結構設計上，4關鍵部位皆配置快拆扣具，除有利於戰傷救護（TCCC）與快速著裝外，更採模組化設計，部隊可依任務需求彈性裝卸，若扣具損壞亦能快速更換。

針對陸戰隊水域任務特性，背心正面增設專屬快解鋼索（紅色拉環），官兵一旦遇危安或溺水狀況，一拉即可迅速卸除背心自救，大幅提升戰場與訓練安全性；布料與面料處理，改採雷射切割（Laser Cut）取代傳統車縫MOLLE織帶，大幅減輕總重量，平整化設計更能避免官兵在戰術移動或架設網具時勾掛到異物。

在防護與人因工程上，背心抗彈板置入層採可調式複式結構，兼容各式型號、尺寸抗彈板，不受單一規格限制；內部則導入類似登山背包配重概念的減震墊，可顯著舒緩長時間負重對肩頸造成的壓迫感。

至於後勤及戰術效益，模組化設計打破過往「單點損壞、全件報廢」限制，後勤僅需更換破損部位即可，能有效節省國防預算；戰術運用上，官兵可隨任務屬性彈性更換套件，未來若有新式裝備，也可直接進行模組化升級，無須全套重購。

針對新式與舊式背心差異，陸戰九九旅迫擊砲士鍾晴雅中士分享，舊款的背心對女性來說版型太大，且不能隨著身形調整；新款背心除了重量分配更平均、降低肩部、腰部負擔外，更能依照自己的身形作調整，在搶灘、戰術移動或訓練期間，能夠降低裝備的干擾，維持更好的機動性。

謝正弘分享，新式背心已歷經4代測評，除了第1代生產約100件外，第2及第3代僅小批量驗證，一直到第4代才真正量產、撥交陸戰隊全軍。

針對未來研改方向，他說明，考量到官兵體型差異（如斜方肌或肌肉量較高者），未來所有組件均採高度模組化設計，例如可依個人需求更換不同厚度的肩墊、減震條，魔鬼氈貼條也可支援直貼或橫貼調整；後續也將推出採拉鍊式快拆的新式水囊背包，不僅能快速裝卸，亦可結合扣具單獨背負，以最大化人因彈性滿足個體需求，打破「單一規格套用全軍」思維。